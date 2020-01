Cuevas v Adelaide neměl proti Opelkovi brejkbol, ale přežil 36 es i 3 mečboly

Pablo Cuevas zahájil sezonu na ATP Cupu, na kterém prohrál dvouhry s Jošihitem Nišiokou, Rafaelem Nadalem i Nikolozem Basilašvilim. A blízko porážce - jediný míček - byl i dnes v prvním kole turnaje ATP v Adelaide proti a dvanáct let mladšímu Reillymu Opelkovi.



34letý Uruguayec prohrál první set a v tie-breaku druhého čelil třem mečbolům, nicméně všechny dokázal zlikvidovat a po obratu si dojít pro první vítězství v roce 2020.



A to navzdory tomu, že více než dvoumetrový Američan ve svém prvním zápase v nové sezoně nasázel 36 es, po servisu prohrál jen 14 míčků a nemusel odvracet ani jeden brejkbol. Cuevas zvítězil po 2 hodinách a 20 minutách hry 5-7 7-6 7-6.



O první čtvrtfinále od loňského srpna si 45. hráč světa Cuevas zahraje se Slovincem Aljažem Bedenem, nebo Američanem Tommym Paulem.



Nasazeného Američana vyřadil první hrací den také Alexander Bublik. Dvaadvacetiletý Kazach porazil 6-4 7-6 jen o půl roku mladší turnajovou osmičku Taylora Fritze, s nímž si poradil i loni na podzim na začátky cesty do svého dosud jediného finále na okruhu ATP v čínském Chengdu.



31. hráč světa Fritz, který začínal sezonu na ATP Cupu, ze čtyř letošních soupeřů porazil pouze tenistu ze čtvrté světové stovky Nora Viktora Durasovice. Bublik ve druhém kole čeká na vítěze duelu mezi Argentincem Londerem a Britem Evansem.



Turnaj ATP se do Adelaide vrátil po 12 letech. Představit se měl i šampion z roku 2007 Srb Novak Djokovič, aktuálně druhý hráč světa se ale krátce před losem omluvil. Tento týden totiž prošel se svou zemí do finále ATP Cupu, kde dnes Srbové v Sydney čelí Španělům.



Nasazenou jedničkou v Adelaide je domácí mladík Alex De Minaur, jenž se pokusí navázat na dobré výkony z ATP Cupu. Kvarteto nejvýše nasazených doplňují Kanaďan Felix Auger-Aliassime, čerstvý šampion z Dauhá Rus Andrej Rubljov a Španěl Pablo Carreño.

• ATP 250 ADELAIDE •

Austrálie, tv. povrch, 610.010 dolarů

nedělní výsledky (12. 01. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Bublik (Kaz.) - Fritz (5-USA) 6-4 7-6(4) P. Cuevas (Urug.) - Opelka (8-USA) 5-7 7-6(9) 7-6(2) Djere (Srb.) - Popyrin (Austr.) 7-6(3) 3-6 6-4