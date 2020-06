Další historka Kyrgiose: Nadala jsem porazil v kocovině, nemohl jsem se pořádně hýbat

Jednalo se o srpnové Masters v Cincinnati. Nadal, coby světová jednička, byl ve čtvrtfinálovém utkání favoritem. Kyrgios však dokázal za pouhou hodinu a půl zvítězit hladce 6-2 7-5, a to přestože vůbec nebyl ve své kůži. Dva dny před utkáním totiž absolvoval bouřlivou párty se svým kamarádem a komikem Elliotem Loneym, tomu se právě v rozhovoru svěřil.

Kyrgios si nenechá ujít dobrou párty ani během účinkování na turnajích. "Když jsem na turnajích a chci jít na párty, tak prostě jdu, ale mám podmínku, že druhý den musím aspoň chvíli makat, dát si třeba nějaký trénink."

Když se vydal na jízdu v Cincinnati, neřešil, kdo bude jeho čtvrtfinálovým soupeřem, to se dozvěděl až po akci. "Šli jsme ven a bavili jsme se, jsem si jistý, že to byla bouřlivá párty. O den a půl později jsem se podíval na pavouka a zjistil jsem, že budu ve čtvrtfinále hrát proti Rafovi."

Kyrgiosovi je ovšem jedno, kdo je jeho příštím soupeřem, rutina je pro něj stejná. "Nic se tím nezměnilo. Už jsem několikrát říkal, že je nebudu respektovat jen kvůli tomu, kdo jsou nebo co dokázali. Říkal jsem si, že prostě půjdu na kurt a budu hrát to nejlepší. Jenže pak jsem zjistil, že se nemůžu pořádně hýbat, že mám pořád kocovinu, takže jsem na kurt šel s taktikou hrát co nejagresivněji a co nejlépe servírovat."

Plán nakonec Kyrgiosovi vyšel. Na turnaji se dostal až do finále, v němž podlehl Grigorovi Dimitrovovi. Jedná se o jeho dosud jedinou finálovou účast na akcích Masters.