Další kometa na obzoru. Teenager Jódar zničil rozjetého veterána a poprvé vyhrál turnaj ATP
Trungelliti – Jódar 3:6, 2:6
Španělsko má další tenisovou hvězdu. Jódar došel na antuce v Marrákeši do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšší úrovni a čtyři z pěti soupeřů doslova deklasoval. Jako jediný mu dokázal vzdorovat a sebrat set český zástupce Tomáš Macháč.
Snadné bylo pro španělského teenagera i finále, ve kterém nedal šanci rozjetému veteránovi Trungellitimu. Rovněž Argentinec si zahrál své vůbec první finále na hlavní tour. Trungelliti je ovšem o 17 let starší než jeho protivník Jódar.
Ten se stal prvním teenagerem, který letos ovládl některý z podniků ATP. V této dekádě se to podařilo v náctiletém věku jen Carlosovi Alcarazovi, Holgerovi Runemu, Jannikovi Sinnerovi, Joaovi Fonsecovi, Juanovi Manuelovi Cerúndolovi, Arthurovi Filsovi, Thiagovi Seybothovi Wildovi, Jakubovi Menšíkovi, Junchengovi Shangovi a Learnerovi Tienovi.
Progres Jódara je neskutečný a rozhodně raketový. Dokonce ještě před rokem nebyl profesionálním hráčem, jelikož studoval na univerzitě. Na začátku dubna 2024 figuroval na 1771. místě žebříčku, o rok později se vyšplhal na 911. pozici a nyní bude v TOP 60 pořadí.
Navone – Mérida 6:2, 4:6, 7:5
Na argentinsko-španělské finále došlo i na souběžně hraném antukovém turnaji v Bukurešti. Tam se ale naopak radoval jihoamerický zástupce a rovněž v rumunské metropoli byl korunován zbrusu nový šampion na úrovni ATP.
A sice Mariano Navone. Rodák z Nueve de Julio odehrál své třetí finále a dočkal se prvního titulu. Ten vybojoval po těsném vítězství nad jiným talentovaným španělským mladíkem Danielem Méridou, který se vůbec poprvé dostal na nejvyšší tour do osmifinále.
Výsledky turnaje ATP 250 v Marrákeši | Výsledky turnaje ATP 250 v Bukurešti
Uznavam, ze se nova spanelska "hvezda" musela do toho finale probojovat... v SF dalsi specialni argentinec Carabelli... (k Brujovi nekdy priste) Ve QF mu herr Muller vzdal... a tak nastesti hral s Machacem v krizi, ale rekneme i prez tu krizi, se to da brat jako velky uspech... v prvnim kole mel soupere jeste v delsi krizi...
Punto de brejk prozatim tolik s novym Rafou nehvezdi, ale ctenarum zadal autor clanku domaci ukol... aby se toto jmeno naucili nazpamet:-)
To co se jiste zapsalo do historie je - ze oba poprve hrali v kariere finale na okruhu ATP ... jeden s "mirnym" spozdenim a druhy s "mirnym" predstihem... oboum gratulace;-) Djoko bude muset jeste chvilku pinkat aby ten rekord rozdilu veku svou ucasti ve finale turnaje ATP prekonal...;-)