Další kometa na obzoru. Teenager Jódar zničil rozjetého veterána a poprvé vyhrál turnaj ATP

VČERA, 18:09
ATP MARRÁKEŠ - Rafael Jódar postoupil na turnaji ATP 250 v Marrákeši poprvé v kariéře do čtvrtfinále na hlavním okruhu a nakonec to dotáhl až k triumfu. Španělský teenager se tak zařadil mezi ostatní komety s raketovým progresem. Ve finále zničil 6:3, 6:2 rozjetého veterána a dalšího debutanta ve finále na této úrovni Marca Trungellitiho.
Rafael Jódar jako první teenager letos ovládl turnaj ATP (© MAURICIO PAIZ / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Trungelliti – Jódar 3:6, 2:6

Španělsko má další tenisovou hvězdu. Jódar došel na antuce v Marrákeši do svého prvního čtvrtfinále na nejvyšší úrovni a čtyři z pěti soupeřů doslova deklasoval. Jako jediný mu dokázal vzdorovat a sebrat set český zástupce Tomáš Macháč.

Snadné bylo pro španělského teenagera i finále, ve kterém nedal šanci rozjetému veteránovi Trungellitimu. Rovněž Argentinec si zahrál své vůbec první finále na hlavní tour. Trungelliti je ovšem o 17 let starší než jeho protivník Jódar.

Ten se stal prvním teenagerem, který letos ovládl některý z podniků ATP. V této dekádě se to podařilo v náctiletém věku jen Carlosovi Alcarazovi, Holgerovi Runemu, Jannikovi Sinnerovi, Joaovi Fonsecovi, Juanovi Manuelovi Cerúndolovi, Arthurovi Filsovi, Thiagovi Seybothovi Wildovi, Jakubovi Menšíkovi, Junchengovi Shangovi a Learnerovi Tienovi.

Progres Jódara je neskutečný a rozhodně raketový. Dokonce ještě před rokem nebyl profesionálním hráčem, jelikož studoval na univerzitě. Na začátku dubna 2024 figuroval na 1771. místě žebříčku, o rok později se vyšplhal na 911. pozici a nyní bude v TOP 60 pořadí.

 

Navone – Mérida 6:2, 4:6, 7:5

Na argentinsko-španělské finále došlo i na souběžně hraném antukovém turnaji v Bukurešti. Tam se ale naopak radoval jihoamerický zástupce a rovněž v rumunské metropoli byl korunován zbrusu nový šampion na úrovni ATP.

A sice Mariano Navone. Rodák z Nueve de Julio odehrál své třetí finále a dočkal se prvního titulu. Ten vybojoval po těsném vítězství nad jiným talentovaným španělským mladíkem Danielem Méridou, který se vůbec poprvé dostal na nejvyšší tour do osmifinále.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Mantra
05.04.2026 19:46
tady se někdo zase probudil
Pe3k
05.04.2026 19:44
Stejně starý jak Fonseca, aby nakonec on nebyl ta hvězda.
com
05.04.2026 19:23
fandil sem tomu starci
PTP
05.04.2026 19:09
Toto jeho jednosetové vítězství se tak stalo malou náplastí na jeho předchozí neúspěchy.
PTP
05.04.2026 19:11
Pod Teplak-Machac.
Vlk-v-trave
05.04.2026 19:08
Finale: ten kdo trochu zna Trungellitiho prezdivaneho"Cafe", tak vi jiste sve...;-) Na prvnim miste stejk a rodina, na druhem tenis a NBA, a ted zalezi na obdobi v jakem poradi... na jeho obranu lze rici, ze jde opravdu o jednoho z nejcestnejsich a ferovych hracu na okruhu... ktery utekl do Andory pred civilizaci... jeho pristup k tenisu je proste netradicni... (za mne velky respekt)

Uznavam, ze se nova spanelska "hvezda" musela do toho finale probojovat... v SF dalsi specialni argentinec Carabelli... (k Brujovi nekdy priste) Ve QF mu herr Muller vzdal... a tak nastesti hral s Machacem v krizi, ale rekneme i prez tu krizi, se to da brat jako velky uspech... v prvnim kole mel soupere jeste v delsi krizi...

Punto de brejk prozatim tolik s novym Rafou nehvezdi, ale ctenarum zadal autor clanku domaci ukol... aby se toto jmeno naucili nazpamet:-)

To co se jiste zapsalo do historie je - ze oba poprve hrali v kariere finale na okruhu ATP ... jeden s "mirnym" spozdenim a druhy s "mirnym" predstihem... oboum gratulace;-) Djoko bude muset jeste chvilku pinkat aby ten rekord rozdilu veku svou ucasti ve finale turnaje ATP prekonal...;-)
Tomas_Smid_fan
05.04.2026 19:58
ale první účast v něm už nedá
Kapitan_Teplak
05.04.2026 18:28
Aspoň že Macháč prohrál s pozdějším vítězem, navíc mu jako jedinej sebral set.
