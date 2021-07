Další medailová naděje zhasla. Plíškové se nepovedlo osmifinále proti Giorgiové

Karolína Plíšková na letošním Wimbledonu našla herní i psychickou pohodu, v singlový úspěch na olympiádě ji ale neprodá. Sice začala hladkou výhrou nad nepříjemnou Francouzkouu Alizé Cornetovou a ve druhém kole po již méně dokonalém výkonu zdolala Španělku Carlu Suárezovou, ale v osmifinále nenašla recept na Italku Camilu Giorgiovou.



Devětadvacetiletá Češka prohrála s italskou vrstevnicí, která je na žebříčku na 61. místě, po mizerném výkonu za hodinu a čtvrt 4-6 2-6. Na Giorgiovou nestačila podruhé během pár týdnů a ve vzájemné bilanci tak vede už jen 5-3.



Turnajová pětka Plíšková ztratila už ve třetím gamu servis čistou hrou, hned vzápětí se jí díky čtvrtému proměněnému brejkbolu podařilo vyrovnat, ale poté o podání opět přišla a ztrátu už nedohnala. Nepovedl se jí ani vstup do druhé sady, v níž rychle prohrávala 1-5, a Giorgiová nečekaně snadno postoupila.



"Bohužel jsem nepředvedla nic suprovýho," řekla upřímně Plíšková. Do not jí nehrál ani rychlý povrch v Ariake Aréně. "Neměla jsem se kde chytit. Nepřišlo mi, že bych úplně špatně servírovala, ale tam je to vabank."



Měla dojem, že má na kurtu pomalejší reakce. Podobně se cítila už ve druhém kole. "Kdybych byla trošičku líp na nohou a svěžejší, tak asi by to vypadalo líp," uvažovala a poukázala na náročný program olympijského turnaje.



"Byla jsem tady čtyři dny v kuse od rána do večera, to asi úplně nepřidá. I když já se cítím fyzicky dobře, ale nějakou jiskru člověk ztratí. A potom v takovém zápasu, kdy to je o pár míčkách nebo o reakci, to pak může chybět," uvedla.



Plíškovou dnes čeká ještě osmifinále čtyřhry po boku Markéty Vondroušové. České tenistky se střetnou s brazilským tandemem Pigossiová/Stefaniová.



Do čtvrtfinále olympijské dvouhry z českých tenistek prošla jen nejmladší z nich Markéta Vondroušová, která dnes zaskočila domácí světovou dvojku Naomi Ósakaovou. Krátce před Plíškovou se s nadějí na olympijskou medaili ze dvouhry rozloučila i Barbora Krejčíková, která neudržela vedení proti Švýcarce Belindě Bencicové. Už včera ve druhém kole vypadla Petra Kvitová s Belgičankou Alison Van Uytvanckovou.



Svitolinová vyhrála i potřetí ve třech setech

Překvapivá čtvrtfinalistka Giorgiová si o postup do semifinále zahraje s Elinou Svitolinovou (h2h 1-1). Čtvrtá nasazená Ukrajinka, jež hraje první turnaj po nedávné svatbě s Gaëlem Monfilsem, v Tokiu zdolala i svou třetí soupeřku ve třech setech. Dnes po druhém obratu v řadě porazila 5-7 6-3 6-4 Řekyni Mariu Sakkariovou a vzájemnou bilanci vyrovnala na 2-2.



• OLYMPIJSKÉ HRY, TOKIO 2020(21) •

Japonsko, tv. povrch

úterní výsledky (27. 07. 2021) • Dvouhra žen - osmifinále • Vondroušová (ČR) - Ósakaová (2-Jap.) 6-1 6-4 Giorgiová (It.) - Kar. Plíšková (5-ČR) 6-4 6-2 Bencicová (9-Švýc.) - Krejčíková (8-ČR) 1-6 6-2 6-3 Svitolinová (4-Ukr.) - Sakkariová (14-Řec.) 5-7 6-3 6-4 Muguruzaová (7-Šp.) - Van Uytvancková (Belg.) 6-4 6-1 Pavljučenkovová (13-Rus.) - Sorribesová (Šp.) 6-1 6-3 Badosaová (Šp.) - Podoroská (Arg.) 6-2 6-3