Další opatření pro US Open 2020: Letos se nebude hrát kvalifikace ani smíšená čtyřhra

US Open se sice po koronaviru uskuteční, ale s omezeními a změnami. Pořadatelé už v úterý oznámili, že se newyorský grandslam odehraje podle plánu od 31. srpna do 13. září, ale bez diváků. A dnes zveřejnili, že letos nebudou kvalifikace ani soutěž smíšených čtyřher, pavouky čtyřher budou navíc poloviční. V tradičním rozsahu, tedy pro 128 hráčů a hráček, se odehrají pouze dvouhry.

"Důvodem je minimalizovat počet lidí v dějišti vzhledem k bezpečnosti všech zainteresovaných," uvedli pořadatelé z Americké tenisové asociace (USTA) v tiskové zprávě. Už dříve uvedli, že ochozy v Národním tenisovém centru zůstanou bez diváků.

Zatímco někteří přední hráči i hráčky účast na US Open kvůli přísným opatřením zvažují, šestinásobná šampionka turnaje Serena Williamsová se startem neváhá. "Už se nemůžu dočkat návratu do New Yorku a až budu hrát US Open 2020," uvedla třiadvacetinásobná grandslamová šampionka ve video vzkazu. "USTA odvádí skvělou práci a všechno bude bezpečné," uvedla bývalá světová jednička.

An update on the 2020 US Open https://t.co/i5utbC4IbA — US Open Tennis (@usopen) June 17, 2020

Pavouky čtyřher budou jen pro 32 párů oproti obvyklým 64 a možnost hrát dostanou pouze specialisté deblisté. Nebude soutěž juniorů ani vozíčkářů.

USTA uvolní 6,6 milionu dolarů na kompenzaci pro hráče za zrušené soutěže. Peníze rozdělí mezi ženskou WTA a mužskou ATP, které mají rozhodnout, na základě jakého klíče je vyplatí tenistům.

Organizátoři nespecifikovali, jaká bezpečnostní opatření hráče a jejich doprovody čekají. Očekává se, že pohyb bude umožněn jen mezi kurty a hotelem, bude omezený přístup na tréninkové kurty, na zápasy bude smět jako doprovod jen jedna osoba. Všem bude měřena teplota.

Hráči budou mít povoleno přicestovat s maximálně třemi hosty a pronajmout si až dva pokoje v určených hotelech. Jeden z nich budou platit sami, druhý bude hrazený od USTA. Bude i možnost pronajmout si dům, pouze ale mimo oblast Manhattanu.

Novinky budou tenisty čekat i na kurtech. S výjimkou dvou největších arén bude na všech kurtech místo čárových rozhodčích hlásit auty elektronické zařízení, kromě dvorců Arthura Ashe a Louise Armstronga také budou všude k dispozici jen tři podavači míčků místo šesti.

Před US Open se v areálu ve Flushing Meadows uskuteční od 19. do 28. srpna turnaj mužů a žen Western & Southern Open, který obvykle hostí Cincinnati.

Mezinárodní tenisová sezona je přerušena kvůli celosvětové pandemii koronaviru od půlky března a zrušen byl mimo jiné posvátný Wimbledon. Organizace ATP, WTA a ITF dnes oznámili, že hrát se znovu začne v srpnu - tenistky mají od 3. srpna turnaj v Palermu a muži zahájí program 14. srpna turnajem ve Washingtonu.