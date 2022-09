Další pokuta pro Kyrgiose. Na US Open plival a nadával

Kyrgios si dle svého zvyku při zápase povídal pro sebe, ale po ztrátě servisu ve čtvrtém setu vybuchl. Wimbledonský finalista plivl směrem ke své hráčské lóži a obořil se na jednoho muže: "Jdi domů, jestli mě tu nehodláš (vulgarita) podporovat, brácho. Nejsi přece jen divák," křičel na něj během pauzy mezi gamy.

Sedmadvacetiletý Kyrgios si také v zápase stěžoval na zápach marihuany, který na stadionu Louise Armstronga cítil. Měl prý obavy, že by se tím mohlo zhoršit jeho astma.

Pokuty za nesportovní chování jsou u Kyrgiose na denním pořádku. Jen ve Wimbledonu musel platit dvakrát, za plivnutí směrem k fanouškovi v prvním kole a za nadávání rozhodčímu v osmifinále. Horkokrevného Australana navíc zažalovala za pomluvu fanynka, kterou v prohraném finále nařknul, že vypadá, jako kdyby měla "700 drinků". I tam nadával členům svého týmu.

Dnes Kyrgiose čeká utkání 3. kola proti domácímu Jeffreymu Wolfovi, kterému bude čelit ve večerním zápasu na druhém největším kurtu Louise Armstronga. V New Yorku pokračuje také ve čtyřhře s krajanem Thanasim Kokkinakisem, australští vítězové letošního Australian Open včera postoupili do 2. kola.

Nick Kyrgios was given a warning after spitting and swearing at his own team box #USOpen pic.twitter.com/4CbUREe2Y1