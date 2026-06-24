Další rána pro Šwiatekovou. V Bad Homburgu skončila na úvodní soupeřce

DNES, 18:10
Aktuality 2
WTA BAD HOMBURG - V letošním ročníku Wimbledonu bude Iga Šwiateková obhajovat titul. Úvodní test na travnatém podniku v Bad Homburgu ale hvězdná Polka nezvládla, když ve svém prvním zápase podlehla rozjeté Američance Emmě Navarrové po setech 5:7, 6:2 a 6:3. Další soupeřkou vítězky bude Rumunka Elena-Gabriela Ruseová.
Profily hráčů
Navarro Emma
Swiatek Iga
Šwiateková zbraň na Navarrovou nenašla (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

Swiateková – Navarrová 5:7, 6:2, 3:6

French Open skončilo pro Šwiatekovou zklamáním, když na „svém“ turnaji, který v minulosti čtyřikrát ovládla, došla jen do osmifinále, kde ji vyprovodila ve dvou setech Marta Kosťuková.

A ani úvodní travnatý test hvězdné Polce nevyšel. V prvním kole měla coby první nasazená volný los, do druhého ale vyfasovala ve velké pohodě hrající Navarrovou. Američanka naopak na travnatém pažitu v Nottinghamu došla až do finále, kde ji zastavila Marie Bouzková.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V prvním kole v Bad Homburgu si Navarrová poradila s držitelkou divoké karty Evou Lysovou, ve druhém si připsala mnohem cennější skalp proti světové trojce. O rozpoložení obou hráček napovídal už úvod utkání, kdy se Navarrová dostala do vedení 3:0. Šwiateková se ale rychle vzpamatovala, srovnala na 4:4, závěr první sady ale přeci jen patřil Američance. Ta ji získala za 48 minut 7:5 a šla do vedení.

Ve druhém setu šestinásobná grandslamová šampionka podstatně zpřesnila hru. Svou typickou agresivní hrou dostala rodačku z New Yorku do defenzivy. Dvakrát jí vzala servis, sama byla na svém bezchybná. Sadu získala s přehledem 6:2 a po hodině a 25 minutách bylo vyrovnáno.

Navarrovou ale nevydařená sada nesrazila. Do závěrečného dějství vstoupila opět velmi sebejistě, využila nevynucených chyb slavné rivalky a šla do vedení 3:0. Šwiateková se snažila o maximálně agresivní hru.

Vítězné míče ale často prokládala jednoduchými chybami a marně hledala cestu k brejkbolové možnosti. Navarrová už Polku k ničemu nepustila, proměnila první mečbol a po dvou hodinách a sedmi minutách mohla slavit postup do čtvrtfinále.

Navarrová tak srovnala bilanci se Šwiatekovou na 2:2, když ovládla poslední dva vzájemné zápasy. Američance v současné době patří 24. příčka, jejím maximem je osmá pozice ze září roku 2024.

Výsledky turnaje WTA 500 v Bad Homburgu

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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24.06.2026 18:19
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LiJ
24.06.2026 18:27
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