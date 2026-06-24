Další rána pro Šwiatekovou. V Bad Homburgu skončila na úvodní soupeřce
Swiateková – Navarrová 5:7, 6:2, 3:6
French Open skončilo pro Šwiatekovou zklamáním, když na „svém“ turnaji, který v minulosti čtyřikrát ovládla, došla jen do osmifinále, kde ji vyprovodila ve dvou setech Marta Kosťuková.
A ani úvodní travnatý test hvězdné Polce nevyšel. V prvním kole měla coby první nasazená volný los, do druhého ale vyfasovala ve velké pohodě hrající Navarrovou. Američanka naopak na travnatém pažitu v Nottinghamu došla až do finále, kde ji zastavila Marie Bouzková.
V prvním kole v Bad Homburgu si Navarrová poradila s držitelkou divoké karty Evou Lysovou, ve druhém si připsala mnohem cennější skalp proti světové trojce. O rozpoložení obou hráček napovídal už úvod utkání, kdy se Navarrová dostala do vedení 3:0. Šwiateková se ale rychle vzpamatovala, srovnala na 4:4, závěr první sady ale přeci jen patřil Američance. Ta ji získala za 48 minut 7:5 a šla do vedení.
Ve druhém setu šestinásobná grandslamová šampionka podstatně zpřesnila hru. Svou typickou agresivní hrou dostala rodačku z New Yorku do defenzivy. Dvakrát jí vzala servis, sama byla na svém bezchybná. Sadu získala s přehledem 6:2 a po hodině a 25 minutách bylo vyrovnáno.
Navarrovou ale nevydařená sada nesrazila. Do závěrečného dějství vstoupila opět velmi sebejistě, využila nevynucených chyb slavné rivalky a šla do vedení 3:0. Šwiateková se snažila o maximálně agresivní hru.
Vítězné míče ale často prokládala jednoduchými chybami a marně hledala cestu k brejkbolové možnosti. Navarrová už Polku k ničemu nepustila, proměnila první mečbol a po dvou hodinách a sedmi minutách mohla slavit postup do čtvrtfinále.
Navarrová tak srovnala bilanci se Šwiatekovou na 2:2, když ovládla poslední dva vzájemné zápasy. Američance v současné době patří 24. příčka, jejím maximem je osmá pozice ze září roku 2024.
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