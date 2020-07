Další šokující porážka pro jedničku Siniakovou. V Prostějově prohrála s 13letou Brendou Fruhvirtovou!

V Prostějově dnes pokračuje hlavní soutěž dalšího ze série exhibičních turnajů v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Jednička ženské části turnaje Kateřina Siniaková včera schytala šokující porážku a další si připsala dnes, když nestačila na teprve 13letý talent Brendu Fruhvirtovou. Barbora Krejčíková a jednička mužské soutěže Zdeněk Kolář slavili dvousetové výhry.

Kateřina Siniaková se včera kvůli svým chybám sama postarala o obrovské překvapení úvodního hracího dne hlavní soutěže, když v tie-breaku rozhodující sady nestačila na teprve 17letou kvalifikantku Darju Viďmanovou, která ani nemá žebříček. Včerejší šokující porážku se pokusila odčinit proti 13leté Brendě Fruhvirtové, jenže ani na ještě mladší soupeřku nestačila. Fruhvirtová se zítra o semifinále utká s včerejší přemožitelkou Siniakové Darjou Viďmanovou.

Výkon Siniakové byl opět plný chyb. Zpočátku to pro nasazenou jedničku vypadalo ještě nadějně. V úvodní sadě totiž třikrát vedla o brejk a jednou mohla set dopodávat, v tie-breaku však o něj přišla a ve druhém dějství se zmohla na jediný game. Pro mladičkou Brendu, která by už letos chtěla na okruhu ITF vstoupit mezi dospělé, se jedná o velmi cenný skalp. Navíc se dvěma výhrami bez ztráty setu vede Skupinu A.

Nyní je největší favoritkou Barbora Krejčíková. Deblová parťačka Siniakové smetla 6-2 6-0 starší z talentovaných sester Lindu. Zítra by měla potvrdit roli favoritky proti Gabriele Horáčkové a postoupit do semifinále.

Skupinu D má před závěrečným dnem skupinových bojů nejlépe rozehranou Miriam Kolodziejová, jež dnes slavila další hladké vítězství.



Jednička Kolář nezaváhal ani podruhé

Zdeněk Kolář uspěl i ve druhém zápase, nejvýše nasazený si poradil 6-4 6-3 s Ondřejem Štylerem a přiblížil se k postupu do semifinále. Zítra bude čelit Adamovi Pavláskovi, který dnes prohrál s Robinem Staňkem, všichni tři stále mají šanci na postup.

Ve Skupině B zvládli i druhý zápas David Poljak a Slovák Lukáš Klein a zítra si to rozdají o postup do semifinále. V "déčku" dnes bodovali Jiří Lehečka a Jan Šátral a zítra je čeká přímý souboj o postup ze skupiny. Ve Skupině C má před závěrečným dnem nejlepší výchozí pozici Jonáš Forejtek.

Do sobotních semifinále postoupí pouze vítězové skupin. Obě finále jsou na programu v neděli.

Turnaj v Prostějově je třetím podnikem v rámci projektu O trofej solidarity a naděje ČTS by Moneta. Úvodní díl na konci května na tvrdém povrchu v pražské Stromovce ovládla Petra Kvitová, mezi muži na antuce překvapivě zvítězil Michael Vrbenský. Druhý díl, který se uskutečnil na konci června u Máchova jezera, vyhráli Jonáš Forejtek a Barbora Krejčíková. Poslední akce se má uskutečnit na přelomu července a srpna v Liberci.