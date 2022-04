Dauhá, Indian Wells a teď i Miami. Šwiateková zkompletovala trio trofejí z akcí WTA 1000!

Iga Šwiateková za poslední měsíc a půl neprohrála 17 zápasů v řadě. Po Dauhá a Indian Wells nenašla přemožitelku ani v Miami a jako první tenistka v historii vyhrála úvodní tři turnaje sezony prestižní kategorie WTA 1000.



20letá Polka během této série nadělila hned sedmi soupeřkám kanára. V Miami ztratila v šesti duelech pouhých 26 gamů a neprohrála už 20 po sobě.



Na Floridě ji v dnešním finále nezastavila ani Japonka Naomi Ósakaová. Šwiateková si s o čtyři roky starší bývalou světovou jedničkou poradila za hodinu a 20 minut a zvítězila 6-4 6-0.







Šwiateková upravila svou skvostnou bilanci ve finálových zápasech na 12-1 (6-1 na okruhu WTA a 6-0 na okruhu ITF). Jedinou porážku utrpěla ve svém prvním finále na turnaji WTA na antuce ve švýcarském Luganu 2019, kde tehdy sedmnáctiletá tenistka podlehla Polone Hercogové.



Od té doby vítězka Roland Garros 2019 ve finálových duelech neprohrála 12 setů v řadě, ve čtyřech z nich neztratila ani game.



Šwiateková se stane první polskou a historicky 28. světovou jedničkou. Do čela žebříčku se posune poté, co Australanka Ashleigh Bartyová ukončila kariéru.



'Sunshine Double' - triumfy v Miami a v Indian Wells v jedné sezoně - Šwiateková zkompletovala jako nejmladší a teprve čtvrtá hráčka v historii. Před ní se to podařilo jen Steffi Grafové (1994 a 1996), Kim Clijstersové (2005) a Viktorii Azarenkové (2016).



Čtyřnásobná grandslamová šampionka Ósakaová si finále zahrála pojedenácté v kariéře a poprvé od triumfu na loňském Australian Open, na osmý titul ale nedosáhla. Na Miami Open byla ve finále jako druhá Japonka v historii po Kimiko Dateové Krummové, stejně jako ona v roce 1995 ale na triumf nedosáhla.

• WTA 1000 MIAMI •

USA / Florida, tv. povrch, 8.369.455 dolarů

sobotní výsledky (02. 04. 2022) • Dvouhra - finále • Šwiateková (2-Pol.) - Ósakaová (Jap.) 6-4 6-0