Davis Cup se stane součástí kalendáře ATP. Body tenisté dostávat nebudou

Dnešní prohlášení přišlo necelý týden poté, co byl oznámen vznik nového turnaje smíšených družstev v Austrálii, jenž zahájí sezonu 2023. Tento United Cup nahradí turnaj národních týmů ATP Cup, jenž se hrál na úvod roku v minulých třech letech.

"Vždy jsme našim fanouškům a hráčům chtěli přinést ty nejlepší možné zážitky. Davis Cup má neskutečně bohatou minulost a jsme nadšeni, že tato nová důležitá aliance bude soutěž pohánět od roku 2023," uvedl předseda ATP Andrea Gaudenzi.

Formát Davis Cupu, jenž se hraje od roku 1900, byl před třemi lety revolučně změněn poté, co ITF podepsala lukrativní dohodu s investiční skupinou Kosmos. Místo toho, aby se celý rok zápasy hrály na půdě vždy jednoho ze soupeřů, vyvrcholí ročník finálovým turnajem pro více týmů. V letošním daviscupovém finále hrálo 16 družstev ve čtyřech skupinách v Boloni, Glasgow, Hamburku a Valencii a osm nejlepších týmů postoupilo na listopadový finálový turnaj v Málaze.

ATP Cup, jenž byl vnímán jako konkurence finálového turnaje Davis Cupu, skončil po třech ročnících. Navzdory účasti hvězdných hráčů a vysokým odměnám nepřitáhl diváky a trpěl logistickými problémy v době koronavirové pandemie.

