Davisův pohár má znovu pod kontrolou ITF, se společností Kosmos ukončila spolupráci

Kosmos v čele s bývalým španělským fotbalistou Gerardem Piquém vstoupil do Davisova poháru v roce 2018. Společnost měla v plánu během 25 let vložit do soutěže tři miliardy dolarů (65 miliard korun).

Přispěla také k radikální změně Davis Cupu. Místo čtyřkolového formátu zápasů na domácí půdě jednoho z týmů, rozloženého do celého roku, byl po kvalifikaci zaveden turnaj pro 18 týmů během jednoho týdne na jednom místě.

Změna formátu byla terčem silné kritiky od předních národních svazů, přesto revoluční návrh v roce 2018 získal při hlasování delegátů na zasedání ITF potřebnou dvoutřetinovou většinu. Zastáncem změn byl i předseda federace David Haggerty.

O případném návratu k původnímu formátu ITF zatím neinformovala. Letošní ročník začne únorovou kvalifikací, ve které se čeští tenisté utkají s Portugalskem. Hlavní část se uskuteční v září a listopadové play off se bude hrát v Málaze.