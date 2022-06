De Minaur v Eastbourne úspěšně vykročil za obhajobou titulu

Alex de Minaur loni vybojoval dva tituly, jeden z nich právě na trávě v Eastbourne, ale letos na první finálovou účast stále čeká. Třiadvacetiletý Australan zahájil poslední generálku na slavný Wimbledon suverénním vítězstvím 6-3 6-3 nad Cristianem Garínem.

V utkání sice čelil šesti brejkbolům, nicméně pět hrozeb odvrátil a na postup potřeboval necelou hodinu a půl. S chilským antukovým specialistou zvládl i třetí vzájemný souboj, porazil ho také loni v Indian Wells a na US Open 2019.

V obhajobě svého jediného triumfu mimo betony bude pokračovat reprízou loňského finále s Lorenzem Sonegem, či derby s Jamesem Duckworthem.

