Del Potro touží po rozlučce. Poslední zápas? Jedině letos na US Open

Argentinec Juan Martín del Potro by rád uzavřel profesionální kariéru na letošním US Open. Přestože kvůli problémům s kolenem vyjma jedné výjimky téměř čtyři rok nehraje, chtěl by se s fanoušky rozloučit letos v srpnu právě ve Flushing Meadows, kde v roce 2009 získal jedinou grandslamovou trofej. Řekl to v rozhovoru pro agenturu AP.

"Mým cílem je být připraven, abych mohl na turnaji odehrát oficiální zápas. Nevím, jestli budu na 100 procent fit, nebo ne, ale pokud mám letos odehrát svůj úplně poslední tenisový zápas, chci, aby to bylo na US Open," řekl čtyřiatřicetiletý Del Potro.

"Možná naposledy v kariéře dám do přípravy všechno a pak se uvidí. Bůh rozhodne, jestli jsem připravený, nebo ne," dodal Argentinec, který na konci března jako divák navštívil turnaj Masters 1000 v Miami.

Zástupci US Open by byli jeho návratu rozhodně nakloněni. "Juan Martín je miláčkem newyorských fanoušků. Je to děsivý, a přitom současně laskavý bojovník a my bychom byli nadšeni, kdybychom tu tohoto bývalého šampiona US Open mohli letos mít," uvedla ředitelka US Open Stacey Allasterová.

Během kariéry si Del Potro zahrál na US Open finále i v roce 2018. Ve sbírce má i olympijské stříbro z her v Riu de Janeiro a bronz z Londýna. V roce 2016 dovedl Argentinu k triumfu v Davisově poháru. Série operací obou zápěstí ale jeho kariéru zabrzdila, naposledy ho vyřadilo zranění pravého kolena, kvůli kterému nehrál od června 2019 do února 2022, kdy sehrál jediný zápas doma v Argentině. Od té doby opět nehraje.