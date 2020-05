Del Potro vybírá peníze pro nemocnici v Tandilu. Do aukce dal tenisky z Wimbledonu 2013

"Ahoj, chci se zapojit do této velké charitativní kampaně a napadlo mě, že můžu nabídnout tyto boty z Wimbledonu, kde jsem došel do semifinále," uvedl bývalý třetí hráč světového žebříčku Del Potro na Instagramu.



Jednatřicetiletý Argentinec daroval své tenisky, v nichž v semifinále Wimblerdonu 2013 podlehl po pětisetové bitvě Novaku Djokovičovi, do projektu The Biggest Game fungujícího na webu Shirtum.com, kam dávají své cenné artefakty sportovci z celého světa. Ti si současně vyberou nemocnici, která získá výtěžek na boj s nemocí Covid-19.



Shirtum.com ale nefunguje jako klasická aukce. Lidé v ní mají možnost přihodit ke každé dražené věci libovolný počet žetonů, přičemž každý z nich má hodnotu 5 Euro. A čím více žetonů člověk zakoupí, tím větší šanci má získat sportovní artefakt.



Bývalý třetí hráč světa a vítěz US Open z roku 2009 Del Potro se rozhodl, že výtěžek z 'wimbledonských tenisek' půjde nemocnici Ramona Santamarina v jeho rodném Tandilu. Možnost přispět a mít šanci získat Del Potrovi tenisky potrvá do pátku 15. května.



Nadal v aukci svého trička z vítězného Roland Garros 2019 stanovil vyvolávací cenu na 75 eur a vyšplhala se na konečných 20.500, což je více než půl milionu korun.