Derby se opět nekoná. Karolína Plíšková v Římě nedala šanci Sevastovové, Kvitová podlehla Zvonarevové

Karolína Plíšková tak zvládla svůj úvodní zápas i na devátém letošním turnaji. Jenže dvě soupeřky po sobě dokázala letos porazit pouze dvakrát, na Australian Open a ve Stuttgartu, kde vstoupila do antukového jara a ve čtvrtfinále mohla dopodávat utkání se světovou jedničkou Ashleigh Bartyovou.

Devětadvacetiletá Češka, která na předchozí akci v Madridu vypadla už ve druhém kole, dnes potvrdila, že se jí v Římě daří. Své letošní působení ve Foro Italicu, kde předloni triumfovala a loni vzdala finále se Simonou Halepovou, zahájila hladkým vítězstvím 6-2 6-3 nad Anastasijí Sevastovovou. S Lotyškou si letos poradila také v Dubaji.

Plíšková měla utkání od začátku pod kontrolou, do stavu 6-2 4-1 nečelila jedinému brejkbolu. Ve zbytku zápasu si sice už ani jednou neuhájila servis, ale své zaváhání vždy napravila rebrejkem. Do dalšího kola prošla za 71 minut.

V osmifinále mohlo dojít na souboj nejlepších dvou Češek ve světovém hodnocení. Petra Kvitová však po dvouapůlhodinové bitvě nestačila 4-6 6-3 4-6 na kvalifikantku a v současnosti až 113. hráčku světa Věru Zvonarevovou, se kterou se utkala poprvé od Turnaje mistryň 2011.

Proti bývalé světové dvojce a dvojnásobné grandslamové finalistce přitom měla v úvodním i rozhodujícím setu své šance. V úvodním dějství se česká favoritka dotáhla z 2-5 na 4-5 a měla brejkbol, v závěrečném setu za stavu 2-5 odvrátila mečbol, v následujícím gamu další, nedovolila soupeřce utkání dopodávat a měla dva gameboly na srovnání na 5-5.

Kvitová, jejímž maximem v Římě je čtvrtfinále z let 2012 a 2015, měla potíže už v prvním kole proti Magdě Linetteové. Trápící se Polku ale po mizerné úvodní sadě jasně přehrála. V rámci letošního antukového jara zaznamenala svůj nejhorší výsledek, v Charlestonu se dostala do osmifinále a ve Stuttgartu a Madridu mezi nejlepší osmičku.

Zvonarevová si od října 2011 připsala svůj teprve druhý skalp hráček Top 10. A i tentokrát slavila proti české tenistce, na konci sezony 2018 v moskevské hale v jediném dosavadním vzájemném souboji smetla svou příští soupeřku Karolínu Plíškovou.

17 years after a semifinal run on her Rome debut ⏰



Qualifier @verazvonareva is into the last 16 with an inspired victory over No.11 seed Kvitova #IBI21 pic.twitter.com/mFI9rBjayu