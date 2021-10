Dimitrov v Indian Wells díky čtyřem brejkům v řadě otočil souboj s Medveděvem

Grigor Dimitrov startuje na Masters 1000 v Indian Wells poosmé v kariéře a teprve letos se dostal za brány třetího kola. V osmifinále vyzval nejvýše nasazeného Rusa Daniila Medveděva, který vyhrál 17 z 18 posledních zápasů a před měsícem na US Open slavil zisk prvního grandslamového titul.



A zápas se dlouho vyvíjel podle papírových předpokladů. Medveděv, který v posledních třech vzájemných duelech neztratil ani set, po hodině a čtvrt hry vedl 6-4 a 4-1 a měl v zádech dva brejky.



Jenže pak ruský favorit vypadl z tempa a ztratil rytmus na podání. Čtyřikrát v řadě a nakonec celkem šestkrát servis neudržel a prohrál 6-4 4-6 3-6.



"Nepamatuji si, kdy jsem na tvrdém povrchu naposledy ztratil podání třikrát, natož čtyřikrát za sebou," řekl Medveděv. "Je tady pomalejší povrch a v kombinaci s podmínkami to bylo jak antuka, kterou nemám rád. Ale ztratit podání čtyřikrát za sebou je neomluvitelné," dodal.



"Krůček za krůčkem jsem se snažil vrátit do zápasu a bojoval jsem o každý bod. Musel jsem do toho dát všechno," přidal bývalý třetí hráč světa Dimitrov po druhém letošním a celkově 28. vítězství nad členem elitní světové desítky.



"Hrozně moc jsem chtěl proti němu nastoupit, protože když vidíte, co všechno letos dokázal, tak vás to motivuje hrát co nejlépe," prohlásil po svém třetím skalpu hráče Top 2. Jeho maximem je výhra nad světovou jedničkou Novakem Djokovičem na antukovém Masters 1000 v Madridu 2013.







Ve čtvrtfinále aktuálně 28. muž žebříčku ATP Dimitrov nastoupí poprvé proti Hubertu Hurkaczovi z Polska. "Když bude hrát tak, jako proti mně od stavu 1-4 ve druhém setu, tak tady celý turnaje vyhraje," prohlásil Medveděv.



Hurkacz v osmifinále porazil snadno 6-1 6-3 Rusa Aslana Karaceva, kterému oplatil dva týdny starou porážku ze San Diega, a po březnovém triumfu v Miami může dál pomýšlet na zisk cenného 'Sunshine Double'.



V horní polovině pavouka již nefiguruje žádný hráč Top 10, neboť Andrej Ruljov vypadl už ve třetím kole s Američanem Tommym Paulem a Nor Casper Ruud v osmifinále prohrál s Diegem Schwartzmanem. Argentinec se ve čtvrtfinále střetne s Britem Cameronem Norriem.



Dva největší favorité ve spodní polovině pavouka mezi osmičkou nejlepších nechybí, nicméně Stefanos Tsitsipas měl v osmifinále nečekané potíže s Alexem de Minaurem. Druhý nasazený Řek udolal australského mladíka až po 2 hodinách a 47 minutách boje 6-7 7-6 6-2 a vyhrál tak už osmý z devíti vzájemných duelů. Ve čtvrtfinále světovou trojku Tsitsipase čeká Gruzínec Nikoloz Basilašvili (h2h 2-0).







Alexander Zverev druhý den po sobě porazil soupeře, s nímž měl nepříznivou bilanci 0-3. Po Murraym si poradil i s Francouzem Gaëlem Monfilsem, kterého smetl 6-1 6-3. Ve čtvrtfinále se třetí nasazený Němec střetne s domácím Taylorem Fritzem (h2h 3-1).





• ATP MASTERS 1000 INDIAN WELLS •

USA / Kalifornie, tv. povrch, 8,359.455 dolarů

středeční výsledky (13. 10. 2021) • Dvouhra - osmifinále • Dimitrov (23-Bulh.) - Medveděv (1-Rus.) 4-6 6-4 6-3 Tsitsipas (2-Řec.) - De Minaur (22-Austr.) 6-7(3) 7-6(3) 6-2 A. Zverev (3-Něm.) - Monfils (14-Fr.) 6-1 6-3 Schwartzman (11-Arg.) - Ruud (6-Nor.) 6-3 6-3 Hurkacz (8-Pol.) - Karacev (19-Rus.) 6-1 6-3 Fritz (31-USA) - Sinner (10-It.) 6-4 6-3 Norrie (21-Brit.) - Paul (USA) 6-4 4-6 6-2 Basilašvili (29-Gruz.) - Chačanov (24-Rus.) 6-4 7-6(6)