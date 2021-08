Diváci tleskali ve stoje. Suárezová odehrála poslední zápas na zápasu.

"Prohrála jsem, ale tenhle rok byl dárek. Loni touhle dobou jsem netušila, jestli se tady ještě někdy objevím, a jsem tu. Mám z toho radost," uvedla Suárezová, která si ve Flushing Meadows dvakrát zahrála čtvrtfinále, což je její grandslamové maximum. Už dříve oznámila, že po této sezoně s tenisem skončí.

Ve dvouhře vyhrála dva turnaje WTA, ve čtyřhře získala tři tituly. "Jsem spokojená s tím, co jsem za ty roky odehrála. Jako malá jsem měla sen být v top ten. Těch snů bylo samozřejmě víc, ale nikdy se mi nesplnily. Nevyhrála jsem grandslam, nebyla světovou jedničkou, ale to je hrozně těžké," řekla Suárezová.

V New Yorku ji čeká ještě čtyřhra. Pak si chce odpočinout a je připravená hrát v listopadu v Praze závěrečný turnaj Poháru Billie Jean Kingové, pokud bude nominována.

This event gave me unforgettable moments during my career. I’ve always enjoyed the NYC vibe. An atmosphere like no other! Ready for the last dance, @usopen. pic.twitter.com/pB6D5Up0eA