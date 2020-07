Divokou kartu do New Yorku dostaly Clijstersová i další grandslamové šampionky

Bývalá světová jednička Kim Clijstersová dostala divokou kartu na turnaj WTA Premier 5 Western & Southern Open, jež se letos přesunul ze Cincinnati do New Yorku. 37letá Belgičanka, která v únoru po bezmála osmi letech obnovila kariéru, v těchto dnech podává velmi dobré výkony na World Team Tennis ve Spojených státech amerických. Divokou kartu obdržely také Naomi Ósakaová, Venus Williamsová, Sloane Stephensová a Caty McNallyová.

Společný turnaj mužů (ATP Masters 1000) a žen (WTA Premier 5) Western & Southern Open byl letos kvůli pandemii koronaviru přesunut ze Cincinnati do New Yorku na kurty ve Flushing Meadows, kde se posléze bude konat US Open.



Mezi ženami se v New Yorku vinou současné nejisté situace nepředstaví světová jednička Ashleigh Bartyová z Austrálie ani dvojka Simona Halepová z Rumunska. Nejvýše nasazenými tenistkami tak budou světová trojka Karolína Plíšková, jež turnaj před čtyřmi lety ovládla, Sofia Keninová, Kiki Bertensová a Belinda Bencicová.



Chybět by neměly ani loňská vítězka Američanka Madison Keysová či 23násobná grandslamová šampionka Serena Williamsová. Z českých tenistek se na turnaj chystají ještě Petra Kvitová, Markéta Vondroušová, Barbora Strýcová, Karolína Muchová a Marie Bouzková.



Pořadatelé už také rozdali divoké karty a dostala je zvučná jména včetně čtyř grandslamových šampionek: Kim Clijstersová, Venus Williamsová, Sloane Stephensová a Naomi Ósakaová. Šanci zahrát si na prestižní akci dostala také 18letá Američanka Caty McNallyová.



37letá Belgičanka Clijstersová se v únoru vrátila na kurty po bezmála osmileté pauze. Matka tří dcer ale stihla odehrát jen dva zápasy (dvousetové porážky s hráčkami Top 20 Garbine Muguruzaovou a Johannou Kontaovou), než byla sezona kvůli pandemii koronaviru přerušena.



Bývalá světová jednička a čtyřnásobná grandslamová šampionka se na restart sezony připravuje v americké týmové soutěži World Team Tennis a vede si výborně. Ve dvouhrách si připsala skalpy vítězky letošního Australian Open a světové čtyřky Sofie Keninové, další grandslamové vítězky Sloane Stephensové, Bernardy Peraové, Danielle Collinsovoé či Olgy Govorcovové.



V New Yorku by se mělo hrát od 20. do 28. srpna, o tři dny později začne US Open.