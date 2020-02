Djokovič a Monfils pokračují na vítězné vlně. V Dubaji je čeká souboj o finále

Novak Djokovič v Dubaji pokračuje v suverénních výkonech, když ve třech zápasech ztratil dohromady jen jedenáct gamů. Po Džazírím a Kohlschreiberovi nedal šanci ani Rusu Karenu Chačanovovi, kterého přehrál 6-2 6-2.



Dvaatřicetiletý Srb vyhrál i 16. letošní zápas a už jen jedno vítězství ho tak dělí od vyrovnání jeho druhého nejlepšího vstupu do sezony z roku 2013. Maximem sedmnáctinásobného grandslamového vítěze je série 41 vítězství za sebou z roku 2011, kdy jeho neporazitelnost ukončil až v semifinále Roland Garros Švýcar Roger Federer.



"Nevím, jestli předvádím nejlepší tenis v kariéře, to by bylo odvážné tvrzení," řekl Djokovič. "Ale hraju dobře a cítím se dobře. Sedí mi podmínky, i když za větru není snadné podávat a dostat se do rytmu. Myslím, že jsem odehrál velmi solidní zápas," přidal.



Djokovič úspěšnou sérii odstartoval na premiérovém ATP Cupu, který se srbským týmem ovládl. Poté poosmé v kariéře zvítězil na úvodním grandslamu sezony Australian Open.







Postup do semifinále mu zajistil setrvání v čele světového žebříčku. O finále si čtyřnásobný šampion zahraje s Gaëlem Monfilsem s nímž prohrál pouze první vzájemný zápas v roce 2004 na turnaji Futures. Od té doby vyhrál 17. vzájemných zápasů v řadě.



Také Monfils se veze na vítězné vlně. Po triumfech v halách v Montpellier a Rotterdamu se mu daří i v Dubaji, kde prodloužil svou neporazitelnost na 12 zápasů a 24 setů. Dnes si poradil dvakrát 6-3 s krajanem Richardem Gasquetem.



Stefanos Tsitsipas zdolal po obratu 4-6 6-4 6-4 Němce Jana-Lennarda Struffa a postoupil do semifinále. O zopakování loňského výsledku si druhý nasazený Řek zahraje s Britem Danem Evansem, který zaskočil šestého nasazeného Rusa Andreje Rubljova.

• ATP 500 DUBAJ •

Spojené arabské emiráty, tv. povrch, 2.950.420 dolarů

čtvrteční výsledky (27. 02. 2020) • Dvouhra - čtvrtfinále • Djokovič (1-Srb.) - Chačanov (7-Rus.) 6-2 6-2 Tsitsipas (2-Řec.) - Struff (Něm.) 4-6 6-4 6-4 Monfils (3-Fr.) - Gasquet (Fr.) 6-3 6-3 Evans (Brit.) - Rubljov (6-Rus.) 6-2 7-6(9)