Djokovič a Nadal jsou v Paříži bez ztráty setu v osmifinále, jedno kolo je dělí od čtvrtfinálové bitvy

Novak Djokovič na jaře konečně může startovat bez omezení a po pár rozpačitých turnajích se postupně dostal na vítěznou vlnu. Po triumfu na Masters 1000 v Římě a třech zvládnutých kolech na French Open neprohrál už 8 zápasů a 19 setů v řadě.



Na pařížské antuce si po Japonci Jošihitu Nišiokovi a Slováku Alexi Molčanovi poradil i se Slovincem Aljažem Bedenem, kterého přehrál 6-3 6-3 6-2 a vzájemnou bilanci vylepšil na 4-0 (11-0 na sety).



"Není možné hrát perfektně, ale je třeba snažit se k tomu přiblížit," řekl Djokovič. "Chci hrát svoji typickou hru, agresivní tenis. Vždycky to nejde, ale dneska to bylo dobré," uvedl po duelu s Bedenem, jenž se po osmiměsíční zdravotní pauze a březnovém návratu na kurty propadl v žebříčku ATP na 195. místo.







35letý Srb proměnil v osmifinále French Open 16. z 18 startů a ještě nikdy v něm neprohrál. Letos si o čtvrtfinále, v němž chyběl naposledy v roce 2009, zahraje s Diegem Schwartzmanem.



S Argentincem, jenž smetl 6-3 6-1 6-2 Bulhara Grigora Dimitrova, srbský šampion z let 2016 a 2021 vyhrál všech šest vzájemných duelů. Nejvíce se na výhru nadřel před pěti lety právě v Paříži, kdy otáčel ze stavu 1-2 na sety.



V případném čtvrtfinále může dvacetinásobný grandslamový vítěz Djokovič narazit na Rafaela Nadala, který má o jeden grandslamový triumf více (21). Španělský tenista, který příští týden oslaví 36. narozeniny, dnes porazil Nizozemce Botice van de Zandschulpa 6-3 6-2 6-4 a také pokračuje bez ztráty setu.



Nadal dnes začal prohraným servisem, ale zareagoval rebrejkem a následně kráčel za snadným vítězstvím. Až v závěru zápas lehce klopýtl. Vedl 4-0, ale za stavu 5-4 musel odvracet brejkbol. Další zdramatizování ovšem nepřipustil.



13násobný šampion Nadal hraje na Roland Garros poosmnácté a posedmnácté je v osmifinále. Letos se v něm střetne s Félixem Augerem-Aliassimem (h2h 1-0).



21letý Kanaďan zdolal 7-6 7-6 7-5 Srba Filipa Krajinoviče a postupem do 4. kola už potřetí vylepšil své maximum na pařížské antuce. První dva starty pro něj skončily vždy po úvodním vystoupení. Proti Nadalovi bude usilovat o čtvrtfinále na čtvrtém grandslamu po sobě.



V aktuální psychické nepohodě hrající světová trojka Alexander Zverev porazil 7-6 6-3 7-6 Američana Brandona Nakashimu a pátý rok po sobě v Paříži nechybí v osmifinále.



V něm na německého obhájce semifinále čeká Bernabe Zapata (h2h 0-0). 25letý španělský vvalifikant, který měl až dosud na kontě pouze jednu výhru na grandslamovém turnaji, vyřadil už tři Američany. Po Mmohovi a Fritzovi si poradil v pěti setech s Johnem Isnerem, jehož zdolal 6-4 3-6 6-4 6-7 6-3 a zajistil si premiérový posun do Top 100.

• FRENCH OPEN 2022 •

Paříž (Francie), antuka, 43.600.000 eur

čtvrteční výsledky (27. 05. 2022) • Dvouhra mužů - 3. kolo • Djokovič (1-Srb.) - Bedene (Slovin.) 6-3 6-3 6-2 A. Zverev (3-Něm.) - Nakashima (USA) 7-6(2) 6-3 7-6(5) Nadal (5-Šp.) - Van de Zandschulp (26-Niz.) 6-3 6-2 6-4 Auger-Aliassime (9-Kan.) - Krajinovič (Srb.) 7-6(3) 7-6(2) 7-5 Schwartzman (15-Arg.) - Dimitrov (18-Bulh.) 6-3 6-1 6-2 Zapata (Šp.) - Isner (23-USA) 6-4 3-6 6-4 6-7(5) 6-3