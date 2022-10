Djokovič ani v sedmém letošním zápase v hale neztratil set. O 128. finále se utká s Medveděvem

Novak Djokovič před týdnem bez větších problémů ovládl halový podnik v Tel Avivu a v Astaně, kde 35letý Srb absolvuje svůj druhý turnaj po triumfu ve Wimbledonu a teprve devátý letošní, se přibližuje k jubilejnímu 90. titulu.

Majitel 21 grandslamových trofejí zatím v kazašské metropoli postupuje hladce, po Cristianovi Garínovi a Boticovi van de Zandschulpovi nedal šanci ani semifinalistovi nedávného US Open Karenovi Chačanovovi. Rusa přehrál 6-4 6-3 a upravil s ním vzájemnou bilanci na 7-1.

Djokovič i do třetího utkání v tomto dějišti vstoupil famózně a rychle vedl 3-0. Vlastními chybami se však o náskok připravil a vůbec poprvé na turnaji zaváhal na podání. Od stavu 3-3 už byl ale zase jasně lepší, úvodní dějství zakončil parádní výměnou a dalším brejkem a o osudu druhé sady rozhodl prolomením servisu soupeře ve čtvrtém gamu.

Největší favorit tak protáhl svou halovou neporazitelnost na sedm zápasů a turnajovou už na 14 vítězství.

Sealed with an ACE! @DjokerNole moves on in Astana with a 6-4 6-3 win over Khachanov. Djokovic awaits the winner of Medvedev vs Bautista Agut#AstanaOpen pic.twitter.com/0J7Wr3fTDr