Djokovič během pauzy vypadl z rytmu. Po 46 chybách v Monaku podlehl Musettimu

Novak Djokovič v úvodu sezony vyhrál 15 zápasů v řadě, než 3. března v Dubaji prohrál semifinále s Daniilem Medveděvem. Poté mu kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 nebyl umožněn vstup do USA a přišel o prestižní turnaje v Indian Wells a Miami.



A tak zatímco většina tenistů světové špičky hrála ostré zápasy a absolvovala časté vzájemné tréninky, 35letý rodák z Bělehradu odpočíval a více než tenisu se věnoval rodině.



Není tedy velkým překvapením, že Djokovič ztratil úderovou jistotu a rytmus a na prvním antukovém turnaji po 10 měsících vydřel pouze jednu výhru proti outsiderovi a prohrál ve svém druhém vystoupení s letos se trápícím Lorenzem Musettim.



V úvodním duelu si ještě Djokovič navzdory pomalejšímu rozjezdu poradil s tenistou z chvostu druhé světové stovky Ivanem Gachovem, na světovou jednadvacítku už ale slabý výkon nestačil. Sice vedl 6-4 a 4-2, ale celkem osmkrát přišel o podání, spáchal 42 nevynucených chyb a po necelých třech hodinách boje prohrál 6-4 5-7 4-6.



"Nemám slov. Je to pro mě hodně emotivní výhra. Byl to dlouhý zápas. Podmínky nebyly jednoduché, byla celkem zima. Jsem na sebe pyšný, je to pro mě sen," usmíval se Musetti po premiérovém skalpu světové jedničky. Člena Top 10 porazil teprve popáté v kariéře.



"Měl jsem od začátku trochu problém s nadhozem. Oba jsme lépe returnovali, než podávali. Výměny byly velmi dlouhé a intenzivní. Porazit Novaka, na to se nezapomíná," dodal 21letý Ital.



Musetti si o své největší semifinále zahraje v pátek s krajanem Jannikem Sinnerem.



Další podrobnosti připravujeme.

• ATP MASTERS 1000 MONTE CARLO •

Monako, antuka, 6,228.295 eur

čtvrteční výsledky (13. 04. 2023) • Dvouhra - osmifinále • Fritz (8-USA) - Lehečka (ČR) 4-6 6-4 6-1 Musetti (16-It.) - Djokovič (1-Srb.) 4-6 7-5 6-4 Tsitsipas (2-Řec.) - Jarry (Chile) 6-3 6-4 Struff (Něm.) - Ruud (4-Nor.) 6-1 7-6(6) Rubljov (5) - Chačanov (9) 7-6(4) 6-2 Rune (6-Dán.) - Berrettini (It.) bez boje Sinner (7-It.) - Hurkacz (10-Pol.) 3-6 7-6(6) 6-1