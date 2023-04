Ruud na triumf z Estorilu nenavázal. V Monte Carlu podlehl Struffovi a potvrdil špatnou formu

Casper Ruud si loni zahrál finále na Masters v Miami, na Roland Garros, US Open či na Turnaji mistrů a přestože dosud nevyhrál turnaj vyšší kategorie než ATP 250, jediná výhra ho dělila od postu světové jedničky.



Během zimní pauzy ale formu ztratil. V roce 2023 prohrává z pozice výrazného papírového favorita a na výhry se většinou nadře. Minulý týden v portugalském Estorilu sice poprvé v sezoně vyhrál dva zápasy po sobě a nakonec si přes čtyři soupeře mimo Top 20 došel pro titul, ale na Masters 1000 v Monte Carlu se zase vrátil do 'starých kolejí'.



Posedmé v sezoně prohrál z pozice favorita a posedmé nevyhrál víc jak jedno utkání. V Monaku čtvrtý hráč světa po boji zdolal Nizozemce Botice Van de Zandschulpa, ale na o osm let staršího Němce Jana-Lennarda Struffa, který figuruje až na 100. místě světového žebříčku, už nestačil.



24letý Nor byl navíc blízko debaklu a jedné z nejjednoznačnějších porážek kariéry. Po necelé půl hodině prohrál první set a za stavu 1-6 a 2-5 čelil dvěma mečbolům při servisu soupeře. Sice je zlikvidoval, poprvé Struffovi sebral servis, smazal manko dvou brejků a vyrovnal na 5-5, ale porážku 1-6 6-7 neodvrátil a ani ve třetím vzájemném duelu neuhrál jediný set.



Bývalý 29. tenista světa Struff tak v Monaku navázal na skalpy Španěla Alberta Ramose a Australana Alexe de Minaura a svou neporazitelnost protáhl na pět zápasů. Proti Ruudovi si připsal své teprve čtvrté vítězství nad členem Top 5 (první na antuce), v minulosti si vyšlápl také na Stana Wawrinku, Alexandera Zvereva a Daniila Medveděva.



"Jsem moc šťastný, hrál jsem úžasný tenis. Hrál jsme útočně každý míček, dobře jsem podával, dařilo se mi u sítě. Všechno fungovalo. Je to bláznivé, že jsem porazil tak silného soupeře," komentoval Struff.







Postupem do čtvrtfinále německý tenista vyrovnal svůj nejlepší výsledek na turnajích Masters 1000 ze Cincinnati 2020. O své největší semifinále si německý tenista s Andrejem Rubljovem (h2h 3-4), kterého v posledním souboji na Roland Garros 2021 zdolal v pěti setech.



Předloňský finalista Rubljov dnes porazil 7-6 6-2 chybujícího krajana Karena Chačanova a vzájemnou bilanci vyrovnal na 3-3. Chačanov v zápase zahrál jen 13 winnerů a spáchal 30 nevynucených chyb.



Jannik Sinner zdolal po odvrácení mečbolu 3-6 7-6 6-1 Poláka Huberta Hurkacze, vzájemnou bilanci vyrovnal na 2-2 a postupem do čtvrtfinále vyrovnal své maximum na antukových turnajích Masters 1000.



"Byl to velmi náročný zápas. Už jsem spolu hráli a já věděl, že bude těžké se dostat do rytmu. Hubi set a půl neuvěřitelně podával, ale když jsem ho poprvé brejknul, momentum zápasu se trochu otočilo," komentoval Sinner, jenž vylepšil svou letošní bilanci na 23-5.







O semifinále i na třetí letošní 'tisícovce' si italský tenista zahraje s dvojnásobným šampionem a světovou jedničkou Srbem Novakem Djokovičem, nebo krajanem Lorenzem Musettim.



Matteo Berrettini znovu laboruje se zraněním břišních svalů. Z Monte Carla odstoupil po dnešních lékařských testech, které odhalily dvě trhliny ve vnitřním šikmém svalu. Přišel tak o odvetu proti Holgeru Runemu, kterému minulý měsíc v Acapulcu vzdal za stavu 0-6 a 0-1 kvůli údajnému zranění nohy.



19letý Dán Rune tak bez boje postoupil do čtvrtfinále, v němž vyzve Daniila Medveděva, nebo Němce Alexandera Zvereva.





O postup do čtvrtfinále bude odpoledne hrát i Jiří Lehečka s Američanem Taylorem Fritzem.