Djokovič bude po nočním maratonu pokračovat v obhajobě, Zvereva čeká večerní šlágr s Runem

V rámci devátého hracího dne letošního ročníku French Open se zkompletuje čtvrtfinálové obsazení ženské i mužské dvouhry. Obhájce titulu Novak Djokovič absolvoval v předchozím kole maratonskou a noční bitvu a v útoku na čtvrtý triumf na pařížské antuce bude pokračovat proti Franciscovi Cerúndolovi. Šlágr obstarají Alexander Zverev s Holgerem Runem a v akci budou také Casper Ruud, Aryna Sabalenková či Jelena Rybakinová.

Přehled toho nejzajímavějšího, pondělí 3. 6.

Osmifinále žen

Svitolinová (15-Ukr.) - Rybakinová (4-Kaz.) | Court Philippe-Chatrier (11:00 SELČ)

Avanesjanová (-) - Paoliniová (12-It.) | Court Suzanne-Lenglen (11:00 SELČ)

Navarrová (22-USA) - Sabalenková (2-) | Court Philippe-Chatrier (12:30 SELČ)

Gračovová (Fr.) - M. Andrejevová (-) | Court Suzanne-Lenglen (14:30 SELČ)



Osmifinále mužů

De Minaur (11-Austr.) - Medveděv (5-) | Court Suzanne-Lenglen (12:30 SELČ)

Djokovič (1-Srb.) - F. Cerúndolo (23-Arg.) | Court Philippe-Chatrier (16:00 SELČ)

Fritz (12-USA) - Ruud (7-Nor.) | Court Suzanne-Lenglen (16:00 SELČ)

Zverev (4-Něm.) - Rune (13-Dán.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

Svitolinová – Rybakinová | 11:00 SELČ

Elina Svitolinová sice v úvodu utkání třetího kola likvidovala manko brejku, nicméně proti Aně Bogdanové odehrála svůj asi zatím nejjednodušší zápas na turnaji (7:5, 6:2). V pondělí naopak doháněla manko setu proti Karolíně Plíškové a ve čtvrtek potřebovala tie-break v souboji s domácí Diane Parryovou.

Právě na French Open má 29letá Ukrajinka nejstabilnější výsledky, co se grandslamů týče. Čtyři ze svých 10 čtvrtfinále na majorech posbírala na pařížské antuce, to poslední loni krátce po návratu z mateřské pauzy. Jejím grandslamovým maximem jsou ovšem semifinále na US Open a ve Wimbledonu.

Bývalá šampionka antukových podniků v Římě a Štrasburku bude usilovat o své první čtvrtfinále od úvodního lednového týdne. Na grandslamech zatím zaregistrovala jen tři skalpy hráček TOP 10 (bilance 3:10), ten poslední slavila loni ve Wimbledonu po senzační výhře nad světovou jedničkou Igou Šwiatekovou.

Vizitka Eliny Svitolinové. (@ Livesport)

Svitolinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím (osmifinále)

Bilance: 18:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 7:4

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:3 (kariérní 37:47)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 10:6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Svitolinová – French Open

Kariérní bilance: 29:10

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2015, 2017, 2020, 2023)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 4:1

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (osmifinále), Štrasburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Plíšková (3:6, 6:4, 6:2), Parryová (6:4, 7:6), Bogdanová (7:5, 6:2)

Jelena Rybakinová si zahraje ve druhém týdnu French Open teprve podruhé v kariéře. Světová čtyřka, která nemohla před pár týdny kvůli nemoci obhajovat triumf na tisícovce v Římě, zvládla všechny tři zápasy bez ztráty setu. Postupně vyřadila Greet Minnenovou, Arantxu Rusovou a Elise Mertensovou.

Vyjma lednového Australian Open, kde utrpěla šokující porážku s Annou Blinkovovou ve druhém kole, se na všech letošních turnajích podívala alespoň do čtvrtfinále. Čtyřiadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Kazachstán zapsala v aktuálním roce už tři tituly a další dvě finálové účasti.

Předloňská šampionka slavného Wimbledonu dosáhla na první ze svých čtyř grandslamových čtvrtfinále právě na pařížské antuce. V roce 2021 v tomto dějišti porazila Serenu Williamsovou a Jelenu Vesninovou a ve čtvrtfinálové fázi se musela smířit s velmi těsnou porážkou (7:9 ve třetím setu) s Anastasií Pavljučenkovovou.

Vizitka Jeleny Rybakinové. (@ Livesport)

Rybakinová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Stuttgart, Abú Zabí, Brisbane (triumf); Miami, Dauhá (finále)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (triumf)

Bilance: 33:5

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 11:1

Bilance proti hráčkám TOP 20: 8:2 (kariérní 44:34)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Rybakinová – French Open

Kariérní bilance: 12:4

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Madrid (semifinále)

Cesta turnajem: Minnenová (6:2, 6:3), Rusová (6:3, 6:4), (25) Mertensová (6:4, 6:2)

Vzájemná bilance: Svitolinová vede 2:1. Na poslední souboj došlo před třemi lety na olympijských hrách v Tokiu. Rybakinová nebude na utkání o bronzovou medaili vzpomínat ráda, nedotáhla totiž náskok 6:1, 3:1 ani vedení 4:1 v rozhodující sadě. Svitolinová tehdy slavila vítězství 1:6, 7:6, 6:4.

Avanesjanová – Paoliniová | 11:00 SELČ

Elina Avanesjanová prohrávala o set a byla jediný míček od manka dvou brejků ve druhé sadě. Jednadvacetileté Rusce však pomohlo kontroverzní rozhodnutí ohledně dopadu míčku a i díky dlouhé dešťové pauze nakonec po téměř třech hodinách finalistku letošního Australian Open a světovou osmičku Qinwen Zheng zdolala 3:6, 6:3, 7:6.

Do Paříže nedorazila ve formě, na úvodních 10 letošních turnajích posbírala dohromady pouhých osm výher. V oblíbeném areálu Rolanda Garrose se však rozjela a porazila ve dvou setech Lin Zhu i Annu Blinkovovou. V úvodním týdnu antukového majoru zapsala svou první sérii tří vítězství od loňského French Open.

Loni hrála hlavní soutěž French Open coby lucky loser a 134. hráčka světa, tehdy zaskočila ve třech setech Belindu Bencicovou a Claru Tausonovou a zaznamenala své jediné předchozí osmifinále na grandslamech. Před branami čtvrtfinále ji zastavila po setech 6:4, 6:3 Karolína Muchová.

Vizitka Eliny Avanesjanové. (@ Livesport)

Avanesjanová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: French Open (osmifinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 11:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 5:5

Bilance na antuce: 5:4

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:0 (kariérní 4:1)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Avanesjanová – French Open

Kariérní bilance: 6:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Madrid (1. kolo), Řím (2. kolo), Rabat (1. kolo)

Cesta turnajem: Lin Zhu (6:2, 6:4), Blinkovová (6:3, 6:0), (7) Qinwen Zheng (3:6, 6:3, 7:6)

Jasmine Paoliniová už dvakrát vylepšila své maximum na French Open, tím předchozím bylo druhé kolo. Nasazená dvanáctka sice musela ve třetím kole letošního ročníku do tří setů, nicméně vracející se grandslamovou šampionku Biancu Andreescuovou dorazila potupným kanárem (6:1, 3:6, 6:0).

Osmadvacetiletá Italka zvládla úvodní dvě kola bez ztráty setu, nicméně absolvovala tie-break proti Hailey Baptisteové. Postupem do osmifinále si nejspíše zajistila setrvání v TOP 15 žebříčku, na které dosáhla díky triumfu na tisícovce v Dubaji, finálovým účastem v Palermu a Monastiru a dalším skvělým výsledkům v posledních 12 měsících.

Před startem letošní sezony nikdy nepostoupila na grandslamech dál než do druhého kola. Na podnicích velké čtyřky poprvé prorazila na letošním Australian Open, kde prohrála právě v osmifinále 4:6, 2:6 s Annou Kalinskou z Ruska. Stejně jako Avanesjanová tak absolvuje druhé osmifinále na majorech.

Vizitka Jasmine Paoliniové. (@ Livesport)

Paoliniová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Dubaj (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Stuttgart (čtvrtfinále)

Bilance: 19:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 7:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 2:4 (kariérní 48:44)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Paoliniová – French Open

Kariérní bilance: 6:5

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo)

Cesta turnajem: Savilleová (6:3, 6:4), Baptisteová (6:4, 7:6), Andreescuová (6:1, 3:6, 6:0)

Vzájemná bilance: 0:0. Obě aktérky zaútočí na své nové grandslamové maximum. Paoliniová má na kontě 19 čtvrtfinálových účastí na nejvyšším okruhu, Avanesjanová pouhé čtyři. Ruska přesto dokázala vyhrát všech pět dosavadních soubojů se soupeřkami figurujícími v TOP 15 světového pořadí.

De Minaur – Medveděv | 12:30 SELČ

Alex de Minaur není na rozdíl od svého následujícího soupeře takovým kritikem antuky a jeho zranitelnost na tomto povrchu je méně patrná. Přesto je vůbec poprvé v kariéře ve druhém týdnu French Open, a to i díky skalpu nebezpečného Jana-Lennarda Struffa z předchozího kola. Pětadvacetiletý Australan dokonale využil pauzy kvůli dešti, po níž jeho německý protivník úplně ztratil převahu.

Od loňského roku se prezentuje lepšími výkony na těch největších turnajích a také v soubojích s nejlepšími hráči světa, což potvrzují lepší výsledky na akcích Masters a rovněž loňský a letošní triumf na pětistovce v Acapulcu. Navíc posbíral několik skalpů TOP 10. Na druhou stranu se mu stále nedaří prosazovat se na grandslamech, na kontě má jen jedno čtvrtfinále (US Open 2020).

Konkrétně na grandslamových podnicích sehrál 10 utkání s hráči TOP 10 a porazil pouze Keie Nišikoriho na US Open 2019. Podobně mizernou bilanci má proti takto vysoko postaveným protivníkům na antuce (1:8), na níž našel recept jen na Camerona Norrieho předloni v Barceloně.

Vizitka Alexe de Minaura. (@ Livesport)

De Minaur – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Acapulco (triumf); Rotterdam (finále)

Největší úspěchy na antuce: Monte Carlo (čtvrtfinále)

Bilance: 28:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na antuce: 9:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 4:5 (kariérní 17:44)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 1:6)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

De Minaur – French Open

Kariérní bilance: 6:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (2. kolo), Řím (osmifinále)

Cesta turnajem: Michelsen (6:1, 6:0, 6:2), Munar (7:5, 6:1, 6:4), Struff (4:6, 6:4, 6:3, 6:3)

Daniil Medveděv je bývalým lídrem žebříčku a stabilním členem TOP 10 pořadí, nicméně na antukových dvorcích málokdy vyhrává zápasy snadno. Jedním z důvodů může být jeho veřejně známá nechuť k tomuto povrchu, která vede k nižšímu sebevědomí a pravděpodobně způsobuje, že si proti němu jeho soupeři v těchto podmínkách více věří.

Počínaje loňským antukovým jarem se ale 28letý Rus na svém nejméně oblíbeném povrchu zlepšil, loni na oranžové drti vyhrál 10 ze 13 duelů a letos to má 9:3. Na letošním French Open zvládl čtyřsetovou bitvu s Dominikem Köpferem, poté mu vzdal za stavu 1:6, 0:5 Miomir Kecmanovič a ve třetím kole byl silnější v klíčových momentech a vyhnul se páté rozhodující sadě proti ve formě hrajícímu Tomášovi Macháčovi.

Bývalý šampion US Open dostává otázky ohledně jeho vztahu k antuce docela často. "Cítím se na ní čím dál tím lépe. Asi tenhle povrch nikdy nebudu milovat, ale teď si ho více vážím. Naučil jsem se na něm hrát lepší tenis a lépe přijímám vlastní chyby. Ještě před dvěma roky bych asi zápas s Macháčem prohrál."

Přestože se jedná o jeho nejslabší povrch, má na kontě už tři postupy do druhého týdne French Open. Před třemi lety v osmifinále dominoval proti Cristianovi Garínovi a o rok později ve stejné fázi schytal výprask 2:6, 3:6, 2:6 od skvěle hrajícího Marina Čiliče.

Vizitka Daniila Medveděva. (@ Livesport)

Medveděv – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Indian Wells, Australian Open (finále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid (čtvrtfinále)

Bilance: 27:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 6:6 (kariérní 96:65)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 9:5)

Grandslamy: Australian Open (finále)

Medveděv – French Open

Kariérní bilance: 10:7

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021)

Loňský výsledek: 1. kolo

Bilance v osmifinále: 1:1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (osmifinále)

Cesta turnajem: Köpfer (6:3, 6:4, 5:7, 6:3), Kecmanovič (6:1, 5:0 skreč), Macháč (7:6, 7:5, 1:6, 6:4)

Vzájemná bilance: Medveděv vede 6:2, poprvé se střetnou mimo tvrdé povrchy. De Minaur by měl být pro Medveděva ještě těžším soupeřem než Macháč, protože nejlepší Australan v žebříčku spoléhá i na skvělou obranu a obvykle nedělá tolik nevynucených chyb jako český tenista. Rus je favoritem, nicméně porážka by nebyla překvapivá. De Minaur totiž umí na všech površích a v poslední době mnohem lépe zvládá souboje s nejlepšími hráči světa.

Navarrová – Sabalenková | 12:30 SELČ

Emma Navarrová se poprvé výrazněji prosadila na grandslamech. Třiadvacetiletá Američanka dosáhla na nové maximum na podnicích velké čtyřky po bitvě s rozjetou krajankou a bývalou semifinalistkou Madison Keysovou (7:6, 7:6). V úvodním dějství prohrávala 3:5 a likvidovala setbol.

Před cestou na letošní French Open měla na kontě jen tři výhry v hlavních soutěžích grandslamů, jednu zapsala loni v Paříži a další dvě na letošním Australian Open. Ačkoli grandslamový průlom zaznamenala až nyní, dokázala se v březnu vyšplhat do TOP 20 světového pořadí.

Všechny tři zápasy v úvodním týdnu zvládla ve dvou setech, včetně toho s bývalou finalistkou Sarou Erraniovou (6:2, 7:5). Bývalá finalistka místní juniorky bude útočit na své deváté kariérní čtvrtfinále na nejvyšším okruhu, úvodní čtyři zaregistrovala loni a další čtyři v letošní sezoně.

Vizitka Emmy Navarrové. (@ Livesport)

Navarrová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Hobart (triumf)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 33:12

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 12:5

Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:4 (kariérní 2:5)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Navarrová – French Open

Kariérní bilance: 4:1

Nejlepší výsledek: osmifinále

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (3. kolo), 125k Lleida (čtvrtfinále), Řím (2. kolo), 125k Paříž (finále), Štrasburk (2. kolo)

Cesta turnajem: Sönmezová (6:2, 6:0), Erraniová (6:2, 7:5), (14) Keysová (7:6, 7:6)

Aryna Sabalenková sehrála ve třetím kole se svou nejlepší kamarádkou Paulou Badosaovou zatím nejtěžší utkání na turnaji. V úvodní sadě třikrát ztratila servis, nicméně od stavu 3:5 naprosto dominovala a bývalou světovou dvojku přehrála 7:5, 6:1. Všechny tři duely absolvovala pod zataženou střechou a vyhrála ve dvou setech.

Aktuální světová dvojka má letos zajímavé pravidlo. Pokud vyhrála na některém turnaji dva zápasy, tak vždy prošla do finále. Po finále v Brisbane a úspěšné obhajobě triumfu na Australian Open neměla stabilní formu, nicméně v posledních týdnech zapsala finálovou účast v Madridu i Římě.

Šestadvacetiletá Běloruska má od začátku loňského roku bilanci 33:3 na grandslamech a na posledních šesti byla minimálně v semifinále (počínaje US Open 2022). Konkrétně na French Open si zahraje osmifinále teprve podruhé, loni v tomto dějišti skončila až v semifinále na raketě Karolíny Muchové.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (triumf); Řím, Madrid, Brisbane (finále)

Největší úspěchy na antuce: Řím, Madrid (finále)

Bilance: 28:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 14:3

Bilance proti hráčkám TOP 30: 10:5 (kariérní 97:68)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 8:3)

Grandslamy: Australian Open (triumf)

Sabalenková – French Open

Kariérní bilance: 15:6

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 1:0

Generálka: Madrid (finále), Řím (finále)

Cesta turnajem: E. Andrejevová (6:1, 6:2), Učidžimaová (6:2, 6:2), Badosaová (7:5, 6:1)

Vzájemná bilance: Navarrová vede 1:0. Na dvojnásobnou a úřadující šampionku Australian Open si vyšlápla 6:3, 3:6, 6:2 v osmifinále březnové tisícovky v Indian Wells. Američanka nicméně ještě nikdy neporazila nikoho z TOP 20 žebříčku mimo domácí severoamerický kontinent a Sabalenková by jí neměla první takový skalp dovolit.

Gračovová – Andrejevová | 14:30 SELČ

Varvara Gračovová vyhrála na domácím French Open šest setů v řadě a poprvé v kariéře postoupila do druhého týdne grandslamů. Třiadvacetiletá ruská rodačka reprezentující Francii začala obratem proti nasazené šestce Marii Sakkariové a poté přehrála 6:1, 6:3 Bernardu Peraovou a 7:5, 6:3 Irinu Beguovou.

Poprvé hraje na French Open pod francouzskou vlajkou, ačkoli změnu občanství provedla už v úvodních měsících loňského roku. Jejím předchozím maximem na grandslamech bylo třetí kolo, do něhož se v minulosti podívala pětkrát, naposledy na loňském Australian Open.

Bývalá 39. hráčka světa vlastní sedm čtvrtfinálových účastí na nejvyšším okruhu, všechny zapsala na nejmenších akcích WTA 250 a jednu z nich loni na francouzské antuce ve Štrasburku. Teď se může stát grandslamovou čtvrtfinalistkou, pár měsíců poté, co na betonech zaznamenala sérii sedmi porážek.

Vizitka Varvary Gračovové. (@ Livesport)

Gračovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Auckland (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: French Open (osmifinále)

Bilance: 19:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 15:6

Bilance proti hráčkám TOP 50: 2:7 (kariérní 19:40)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Gračovová – French Open

Kariérní bilance: 8:4

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (1. kolo), 125k Saint-Malo (1. kolo), Řím (2. kolo), 125k Paříž (semifinále)

Cesta turnajem: (6) Sakkariová (3:6, 6:4, 6:3), Peraová (6:1, 6:3), Beguová (7:5, 6:3)

Mirra Andrejevová slavila na konci dubna teprve 17. narozeniny a už je potřetí v osmifinále grandslamů. Ruská kometa se na letošním French Open vypořádala s bývalou světovou jedničkou Viktorií Azarenkovou (7:5 v rozhodujícím setu) a ve třetím kole deklasovala 6:2, 6:1 Peyton Stearnsovou, která přijela po triumfu v Rabatu.

Ještě na začátku loňské sezony hrála juniorské turnaje a nyní ji dělí jedna výhra od potenciálního debutu v TOP 30 ženského žebříčku. Za sebou má již 10 osmifinálových duelů na nejvyšší tour (bilance 3:7), polovinu z nich odehrála na podnicích WTA 1000 či majorech.

Po postupu do druhého týdne French Open se stala nejmladší hráčkou po 26 letech, jež dosáhla na grandslamové osmifinále na všech površích. V pondělí bude usilovat o své čtvrté čtvrtfinále na hlavním okruhu, mezi nejlepší osmičku prošla letos v Brisbane, Rouenu a Madridu.

Vizitka Mirry Andrejevové. (@ Livesport)

Andrejevová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Madrid, Rouen, Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na antuce: Madrid, Rouen (čtvrtfinále)

Bilance: 15:7

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčkám TOP 50-100: 6:1 (kariérní 14:4)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:1 (kariérní 0:2)

Grandslamy: Australian Open (osmifinále)

Andrejevová – French Open

Kariérní bilance: 5:1

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (1. kolo)

Cesta turnajem: Bektasová (6:2, 6:3), (19) Azarenková (6:3, 3:6, 7:5), Stearnsová (6:2, 6:1)

Vzájemná bilance: 0:0. Andrejevová má na grandslamech stoprocentní úspěšnost (14:0) proti soupeřkám figurujícím mimo TOP 50 světového hodnocení. Gračovová je poslední domácí nadějí ve dvouhře žen a může se stát první francouzskou čtvrtfinalistkou French Open po sedmi letech.

Djokovič – Cerúndolo | 16:00 SELČ

Novak Djokovič se ve třetím kole pořádně nadřel a nebyl daleko od vyřazení. Až do stavu 7:5, 4:1 měl souboj se skvěle hrajícím Lorenzem Musettim celkem pod kontrolou, ovšem poté mírnou převahu ztratil, Ital se ještě více rozjel a vypracoval si vedení 2:1 na sety. Obhájce titulu však od stavu 2:2 ve čtvrtém dějství výrazně zvýšil obrátky a už nedal soupeři žádnou šanci (7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0).

Sedmatřicetiletý Srb se kvůli pětisetové bitvě mezi Alexanderem Zverevem a Tallonem Griekspoorem a přesunutí dohrávky duelu mezi Grigorem Dimitrovem a Zizouem Bergsem dostal na kurt až kolem půl jedenácté večer a zápas dohrál ve 3:07 ráno. Pro tenistu v pokročilém věku musí být takový program ještě těžší než pro jeho obvykle mnohem mladší protivníky. Navíc v pondělí nastoupí už v odpoledních hodinách a ne v rámci Night Session jako v předchozím kole.

Podobná vítězství jako to nad Musettim jsou pro majitele rekordních 24 grandslamových trofejí celkem typická a obvykle slouží jako pořádná dávka sebevědomí a impuls ke stabilnější a lepší formě. Možná přesně takovou vydřenou výhru potřeboval, aby se definitivně rozjel po mizerném dosavadním průběhu sezony. Během něho zaznamenal několik demoralizujících porážek a v Paříži musí poprvé v tomto roce projít do finále, pokud chce mít šanci na uhájení postu světové jedničky.

Na grandslamech jeho forma tradičně graduje ve druhém týdnu. Za celou kariéru prohrál jen tři dohraná osmifinále na majorech (celková bilance 58:5, na French Open 17:0). To poslední s Hyeon Chungem na Australian Open v roce 2018, kdy se vracel po zranění. Na letošním Australian Open předvedl nejlepší výkon právě v osmifinálové fázi, v níž zničil 6:0, 6:0, 6:3 Adriana Mannarina.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Monte Carlo, Australian Open (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Monte Carlo (semifinále)

Bilance: 17:6

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 9:3

Bilance proti hráčům TOP 30: 5:3 (kariérní 521:170)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 58:5)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Djokovič – French Open

Kariérní bilance: 95:16

Nejlepší výsledek: triumf (2016, 2021, 2023)

Loňský výsledek: triumf

Bilance v osmifinále: 17:0

Generálka: Řím (3. kolo), Ženeva (semifinále)

Cesta turnajem: Herbert (6:4, 7:6, 6:4), Carballés (6:4, 6:1, 6:2), (30) Musetti (7:5, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0)

Francisco Cerúndolo ztratil ve třetím kole s Tommym Paulem svůj první set na turnaji, ovšem v následujících třech dominoval a bývalého šampiona místní juniorky přehrál snadno 3:6, 6:3, 6:3, 6:2. V předchozích kolech dominoval proti Yannickovi Hanfmannovi a Filipovi Misolicovi. Němci nepovolil více než čtyři gamy v jednom setu a Rakušana dorazil kanárem.

Pětadvacetiletý Argentinec letos zatím nenašel rytmus a prezentuje se nestabilními výkony. Za sebou má v aktuálním roce 15 turnajů a ani na jednom nevyhrál více než tři zápasy. Právě na French Open má své grandslamové maximum. V loňském osmifinále, svém jediném předchozím na majorech, padl v pětisetové bitvě s Holgerem Runem.

Aktuálně 27. hráče světa čeká nejspíše nejtěžší výzva kariéry, protože s Djokovičem ještě nikdy nehrál. Se zástupci TOP 5 žebříčku má pozitivní bilanci 3:2 a obě porážky zapsal po solidním výkonu, předloni ve Wimbledonu sebral set Rafaelovi Nadalovi a loni na antukovém Masters v Římě podlehl 6:7, 4:6 Casperovi Ruudovi.

Vizitka Francisca Cerúndola. (@ Livesport)

Cerúndolo – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Rio de Janeiro (semifinále)

Největší úspěchy na antuce: Rio de Janeiro (semifinále)

Bilance: 16:15

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 12:9

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:0 (kariérní 8:9)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Cerúndolo – French Open

Kariérní bilance: 6:3

Nejlepší výsledek: osmifinále (2023-24)

Loňský výsledek: osmifinále

Bilance v osmifinále: 0:1

Generálka: Madrid (čtvrtfinále), Řím (3. kolo), Lyon (2. kolo)

Cesta turnajem: Hanfmann (6:3, 6:3, 6:4), Misolic (6:2, 7:6, 6:0), (14) Paul (3:6, 6:3, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: 0:0. Cerúndolo sice možná prožívá o něco lepší sezonu než Djokovičův předchozí protivník Lorenzo Musetti, nicméně na rozdíl od Itala nedisponuje takovými zbraněmi, s nimiž by mohl světové jedničce vzdorovat. Favorizovaný Djokovič by tak měl mít méně práce než v předchozím kole a očekává se, že udrží svou neporazitelnost v osmifinále French Open.

Fritz – Ruud | 16:00 SELČ

Taylor Fritz se dostal v utkání třetího kola do pořádných problémů, když ztratil náskok dvou setů a momentum měl na začátku páté rozhodující sady na své straně jeho protivník Thanasi Kokkinakis. V klíčových momentech závěrečného klání měl ale navrch 26letý Američan a znovu ukázal, proč je členem TOP 20 žebříčku, ke kterým prostě tato schopnost vyhrávat, i když se nedaří, patří.

Po vydřeném pětisetovém vítězství si zajistil svou premiérovou účast ve druhém týdnu French Open a zkompletoval tak postupy do osmifinále na všech čtyřech grandslamech. V osmifinálové fázi majorů disponuje bilancí 3:1.

V letošním roce posbíral na antukových dvorcích už 13 výher, což je jeho nový osobní rekord na jednu sezonu. Před cestou do Paříže zvládl úvodní zápas na třech antukových generálkách a pokaždé to dotáhl minimálně do čtvrtfinále, včetně podniků Masters v Madridu a Římě.

Vizitka Taylora Fritze. (@ Livesport)

Fritz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Delray Beach (triumf); Mnichov (finále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (finále)

Bilance: 25:10

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 13:5

Bilance proti hráčům TOP 10: 3:4 (kariérní 21:37)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále)

Fritz – French Open

Kariérní bilance: 10:7

Nejlepší výsledek: osmifinále (2024)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance v osmifinále: 0:0

Generálka: Madrid (semifinále), Řím (čtvrtfinále), Ženeva (2. kolo)

Cesta turnajem: Coría (2:6, 6:1, 6:2, 6:1), Lajovič (6:3, 3:6, 6:3, 6:4), Kokkinakis (6:3, 6:2, 6:7, 5:7, 6:3)

Casper Ruud prošel do druhého týdne po solidní čtyřsetové výhře nad antukovým specialistou Tomásem Martínem Etcheverrym. S Argentincem na kurtu nestrávil ani tři hodiny a pošetřil síly po pětisetové bitvě s Alejandrem Davidovichem v předchozím kole.

Pětadvacetiletý Nor se v posledních dvou ročnících French Open probojoval až do finále, a kdyby v něm nenarazil na členy Big Three Rafaela Nadala a Novaka Djokoviče, možná by už vlastnil grandslamový titul. Postup do finále je určitě jeho cílem i pro letošní ročník, obzvláště poté, co nedávno získal svůj největší titul a zvedl si sebevědomí.

Před pár týdny v Barceloně dosáhl na svůj první triumf na akcích větších než ATP 250. Ve finále porazil Stefanose Tsitsipase a oplatil mu týden starou finálovou porážku z Masters v Monte Carlu, kde v semifinále vyřadil Novaka Djokoviče a zapsal svůj premiérový skalp TOP 3. V aktuálním roce je jedním z nejstabilnějších hráčů a ještě nedávno byl spolu s Jannikem Sinnerem jediným, kdo na všech turnajích slavil alespoň dvě výhry.

Bývalý finalista US Open má negativní bilanci 3:8 v soubojích se zástupci TOP 20 pořadí na grandslamech. Dva ze tří skalpů zaregistroval právě na antukovém French Open, loni porazil Holgera Runeho a předloni Huberta Hurkacze.

Vizitka Caspera Ruuda. (@ Livesport)

Ruud – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo, Acapulco, Los Cabos (finále)

Největší úspěchy na antuce: Ženeva, Barcelona (triumf); Monte Carlo (finále)

Bilance: 38:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na antuce: 20:4

Bilance proti hráčům TOP 20: 8:3 (kariérní 39:42)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (3. kolo)

Ruud – French Open

Kariérní bilance: 22:6

Nejlepší výsledek: finále (2022-23)

Loňský výsledek: finále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (2. kolo), Ženeva (triumf)

Cesta turnajem: Meligeni Alves (6:3, 6:4, 6:3), Davidovich (7:6, 1:6, 6:3, 4:6, 6:3), (28) Etcheverry (6:4, 1:6, 6:2, 6:2)

Vzájemná bilance: Ruud vede 1:0, na Turnaji mistrů 2022 zvítězil ve třech setech. Fritz má celkem smůlu, protože Ruud je jedním z nejhorších protivníků, na které může na svém nejslabším povrchu narazit. Navíc má za sebou vyčerpávající pětisetovou sobotní bitvu s Thanasim Kokkinakisem, takže nemusí být na vrcholu sil, což by rozhodně potřeboval. Pro Ruuda je naopak antuka nejsilnějším povrchem, takže by jeho porážka s Fritzem byla překvapením.

Zverev – Rune | 20:15 SELČ

Alexander Zverev stále čeká na první grandslamový titul, přestože k němu měl už dvakrát velmi blízko. Ve finále US Open 2020 nedokázal dopodávat souboj s Dominicem Thiemem a v semifinále letošního Australian Open zahodil náskok dvou setů proti Daniilovi Medveděvovi. Vzpruhou by naopak mohlo být vydřené vítězství ve třetím kole letošního French Open, v němž byl kousek od vyřazení.

Většina nových grandslamových šampionů v éře Big Three zaznamenala po cestě za titulem alespoň jeden zázračný comeback a 27letý Němec by mohl potvrdit tento vzorec nyní na pařížské antuce. Ve třetím kole proti Tallonovi Griekspoorovi otočil z 0:1 na 2:1 na sety a vypadalo to, že má zápas pod kontrolou. Nizozemci však dovolil srovnat a v rozhodujícím dějství prohrával už 1:4 o dva brejky. Vítězství nakonec urval v závěrečném super tie-breaku.

Bývalý druhý a aktuálně čtvrtý hráč světa několikrát prohlásil, že soudní tahanice ohledně obvinění z domácího násilí nemají na jeho výkony na kurtech vliv. Další soud začal v pátek a verdikt by měl být vynesen v pondělí, v den jeho osmifinálového utkání. Z jeho sobotního trápení by se dalo usuzovat, že nebyl stoprocentně soustředěný pouze na tenis.

Na letošním French Open se řadí mezi největší favority. V tuto chvíli se může pochlubit neporazitelností čítající devět zápasů a v posledních třech ročnících antukového grandslamu se dostal vždy až do semifinále. V osmifinálové fázi pařížského majoru má úspěšnost 5:1.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Řím (triumf)

Největší úspěchy na antuce: Řím (triumf)

Bilance: 31:9

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na antuce: 13:3

Bilance proti hráčům TOP 20: 6:5 (kariérní 92:92)

Bilance v osmifinále grandslamů: 1:0 (kariérní 11:6)

Grandslamy: Australian Open (semifinále)

Zverev – French Open

Kariérní bilance: 31:8

Nejlepší výsledek: semifinále (2021-23)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance v osmifinále: 5:1

Generálka: Madrid (osmifinále), Řím (triumf)

Cesta turnajem: Nadal (6:3, 7:6, 6:3), Goffin (7:6, 6:2, 6:2), (26) Griekspoor (3:6, 6:4, 6:2, 4:6, 7:6)

Holger Rune nedorazil na French Open v nejlepší formě ani s nejvyšším sebevědomím a už před startem turnaje se počítalo s tím, že možná neobhájí loňské čtvrtfinále. Jednadvacetiletý Dán měl ale celkem příznivý los po cestě do osmifinále a také docela notnou dávku štěstí. Po snadné výhře nad Danielem Evansem ztratil náskok dvou setů proti Flaviovi Cobollimu, který si vypracoval luxusní náskok v rozhodujícím super tie-breaku. Následně neztratil set s Jozefem Kovalíkem, jenž mu z cesty odklidil Karena Chačanova.

Při obou předchozích startech na French Open uhrál čtvrtfinále. Aby tuto sérii prodloužil, bude se muset výrazně zlepšit, protože jeho momentální forma nenasvědčuje tomu, že by mohl porazit člena TOP 10 žebříčku, obzvláště ne někoho tak rozjetého jako Zverev. Během probíhajícího antukového jara prohrál s Janem-Lennardem Struffem (2:6, 0:6), Tallonem Griekspoorem a Sebastiánem Báezem. Navíc nezvládl osm z posledních devíti dohraných soubojů s hráči TOP 10.

Bývalý šampion místní juniorky by mohl urvat vítězství přes tie-breaky. Momentálně má totiž na kontě sérii 13 vyhraných zkrácených her, tato parádní šňůra odstartovala během únorového působení v hale v Montpellieru.

Vizitka Holgera Runeho. (@ Livesport)

Rune – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (finále)

Největší úspěchy na antuce: Mnichov (semifinále)

Bilance: 22:11

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na antuce: 9:4

Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 15:17)

Bilance v osmifinále grandslamů: 0:0 (kariérní 3:1)

Grandslamy: Australian Open (2. kolo)

Rune – French Open

Kariérní bilance: 10:2

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2022-23)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance v osmifinále: 2:0

Generálka: Madrid (3. kolo), Řím (3. kolo)

Cesta turnajem: Evans (6:4, 6:4, 6:4), Cobolli (6:4, 6:3, 3:6, 3:6, 7:6), Kovalík (7:5, 6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: Rune vede 1:0. Zverev prohrál 15 z 18 soubojů se zástupci TOP 10 na grandslamech, ovšem Rune své členství v elitní desítce žebříčku nedávno ztratil, takže německý favorit by nemusel být tak nervózní. Dánský mladík je vynikajícím hráčem na antuce, jenže v posledních měsících se trápí a půjde do zápasu jako outsider.

Pondělní program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Svitolinová (15-Ukr.) - Rybakinová (4-Kaz.)

2. Navarrová (22-USA) - Sabalenková (2-)

3. Djokovič (1-Srb.) - F. Cerúndolo (23-Arg.) / nejdříve v 16:00 SELČ

4. Zverev (4-Něm.) - Rune (13-Dán.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Avanesjanová (-) - Paoliniová (12-It.)

2. De Minaur (11-Austr.) - Medveděv (5-)

3. Gračovová (Fr.) - M. Andrejevová (-)

4. Fritz (12-USA) - Ruud (7-Nor.)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Barrére/Pouille (Fr.) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.)

2. Gauffová/Siniaková (5-USA/ČR) - Kolodziejová/Sisková (ČR)

3. Anšbová/Detiucová (-/ČR) - L. Kičenoková/Ostapenková (6-Ukr./Lot.)

4. Krawczyková/N. Skupski (4-USA/Brit.) - Watsonová/Salisbury (Brit.)

5. Krejčíková/Vliegen (ČR/Belg.) - Eikeriová/González (Nor./Arg.)



COURT 14 (od 11:00 SELČ)

1. Dolehideová/Krawczyková (8-USA) - Potapovová/Sizikovová (-)

2. Krejčíková/Siegemundová (4-ČR/Něm.) - Olmosová/Panovová (Mex./-)



COURT 7 (od 11:00 SELČ)

1. Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Haase/Van De Zandschulp (Niz.)



COURT 6 (od 11:00 SELČ)

1. Bouzková/Sorribesová (7-ČR/Šp.) - Kosťuková/Rusová (Ukr./Rum.)



COURT 2 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. Paštiková (ČR) - Nijkampová (Niz.)



COURT 5 (od 11:00 SELČ)

1. Klimas/Mrva (ČR) - Bernet/Stenzer (Švýc./Něm.)



COURT 9 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. junioři

5. junioři

6. A. Kovačková/Samson (1-ČR) - G. Jang/Sidorovová (Korea/-)



COURT 12 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. junioři

4. A. Kovačková (9-ČR) - Vaissaudová (Fr.)



COURT 13 (od 11:00 SELČ)

1. junioři

2. junioři

3. Peták (ČR) - Trufelli (Fr.)

4. junioři

5. Valdmannová (ČR) - Vergaraová Riveraová (13-Chile)

6. Paštiková/Stuseková (ČR/Něm.) - Baslilarová/Langlaisová (Fr.)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje