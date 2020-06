Djokovič byl vůči US Open skeptický. Teď je rád, že se bude hrát

Po prvotní ostré kritice je lídr světového tenisového žebříčku Novak Djokovič rád, že se američtí organizátoři rozhodli US Open uspořádat. Newyorský grandslam v první půlce září budou provázet přísná opatření a bude se hrát bez publika, třiatřicetiletý Srb nicméně uvítal, že se tenisový kolotoč po pandemii opět roztočí.

"Spousta lidí včetně mě byla velmi skeptická ohledně akcí v USA. Ale jsem šťastný a nadšený, když vidím, že turnaje a zvlášť grandslamy budou. Je důležité, že můžeme dělat svou práci a mít možnost soutěžit," řekl vítěz 17 grandslamů pro Eurosport.

Omezení během US Open již dříve Djokovič označil za extrémní a neobhajitelná. Tenisté i tenistky se kvůli hrozbě nákazy budou pohybovat jen mezi kurty a hotelem a jejich doprovod bude značně omezen. Srbský tenista před pár dny řekl, že start v New Yorku neplánuje, a ani dnes účast neslíbil.

US Open začne 31. srpna. Djokovič věří, že některá omezení včetně cestování se do té doby ještě zmírní. A že budou moci přicestovat hráči ze všech koutů světa. "A pak to snad bude skvělý turnaj," dodal trojnásobný šampion z Flushing Meadows.