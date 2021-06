Djokovič: Bylo to intenzivní čtvrtfinále. A semifinále s Nadalem? Největší možná výzva

Nejvýše nasazený Djokovič v nočním duelu porazil turnajovou devítku Berrettiniho po třech a půl hodinách 6-3 6-2 6-7 7-5. Většina zápasu se hrála před 5000 diváky, kteří vytvořili bouřlivou kulisu. "Byla tam atmosféra jako při Davis Cupu. Spousta fanoušků, oslavy každého bodu, křik. Bylo to elektrizující," uvedl Djokovič po své první pařížské 'night session' s diváky.

V předchozích dnech se na Roland Garros hrály noční duely před prázdnými tribunami kvůli zákazu vycházení po 21. hodině v souvislosti s koronavirovou pandemií. Večerka byla nyní posunuta na 23:00, nicméně fanoušci zápas dokoukat nestihli. Ve čtvrtém setu museli hlediště opustit a zápas byl kvůli tomu zhruba na dvacet minut přerušen.

"Ten zápas měl všechno: pády, publikum, pauzu. Byla v tom spousta intenzity a byl jsem celou dobu napjatý," řekl Djokovič, jenž ve čtvrtém setu upadl a odřel si do krve dlaň levé ruky. Po třetím proměněném mečbolu krátce před půlnocí si pak úlevně zakřičel. "Byla to reakce na to, že jsem se zbavil napětí, které mě celý zápas provázelo," řekl čtyřiatřicetiletý bělehradský rodák.

Hrát s Nadalem na French Open? Větší výzva v tenisu není

Další zřejmě vypjatá bitva ho na pařížské antuce čeká v pátek, kdy změří síly s třináctinásobným šampionem Nadalem. Djokovič má v celkové bilanci mírně navrch (29-28), ale se Španělem na Roland Garros prohrál sedm z osmi zápasů včetně loňského finále, v němž dostal i kanára. Jediné letošní utkání před měsícem ve finále antukového turnaje v Římě také vyhrál pětatřicetiletý Španěl.

"Samozřejmě je to hodně očekávané semifinále. Není to jako každý jiný zápas," uvedl Djokovič, jenž je spolu se Švédem Robinem Söderlingem jediným tenistou, který na pařížské antuce dokázal Nadala porazit. "Přiznejme si to, je to největší možná výzva, hrát proti Nadalovi na tomhle kurtu. Nic většího není," řekl Srb.

Jejich duel bude důležitý také z hlediska historických rekordů. Nadal by se v případě celkového pařížského triumfu ziskem 21. titulu odpoutal na prvním místě od Rogera Federera, osmnáctinásobný šampion Djokovič by na druhou stranu získal možnost stáhnout ztrátu na své dva soupeře.

"Naše rivalita se už zapsala do historie tohoto sportu. Věřím si. Vím, že můžu vyhrát, jinak bych tu nebyl. Bude to velká bitva," řekl současný vládce tenisu Djokovič.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří o generaci mladší Alexander Zverev z Německa a Řek Stefanos Tsitsipas.