Nadal na Roland Garros přišel o šňůru bez prohraného setu, semifinále si ale uniknout nenechal

FRENCH OPEN - Španěl Rafael Nadal na Roland Garros po sérii 36 vyhraných setů poprvé zaváhal a nepřekoná tak rekord Bjorna Borga, Argentince Diega Schwartzmana ale nakonec přehrál 6-3 4-6 6-4 6-0 a počtrnácté v kariéře postoupil do semifinále pařížského grandslamu. V minulosti to nakonec dotáhl vždy až k titulu, letos ho na cestě do finále čeká světová jednička Srb Novak Djokovič, nebo Ital Matteo Berrettini.

Rafael Nadal je počtrnácté v semifinále Roland Garros. Obhájce titulu porazil v dnešním čtvrtfinále 6-3 4-6 6-4 6-0 Argentince Diega Schwartzmana a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 11-1.

Nadal na svém oblíbeném turnaji usiluje o rekordní 14. vítězství a páté za sebou. Když na pařížské antuce přešel čtvrtfinále, dosud vždy slavil titul. V případě letošního celkového vítězství by pětatřicetiletý rodák z Mallorky získal 21. grandslamový triumf a odpoutal se v historických tabulkách od Švýcara Rogera Federera.

Poraženého Schwartzmana může těšit alespoň to, že jako první hráč od Dominica Thiema ve finále v roce 2019 dokázal vzít na Roland Garros Nadalovi set. Španělova série skončila na 36 vyhraných sadách za sebou, přičemž dvě mu chyběly k vyrovnání vlastního maxima. Absolutním rekordmanem je se sérií 41 vyhraných setů z French Open legendární Švéd Björn Borg.

"Rozhodně jsem sem nepřijel s tím, že neztratím set, a pokud ano, tak že to bude katastrofa. To je přece součást hry. To, na čem záleží, je to, jak po ztrátě setu zareagujete," řekl Nadal.

Klíčovým momentem čtvrtfinálového duelu byl devátý game třetího setu, v němž třetí nasazený Nadal vzal Schwartzmanovi servis na 5-4 a následně sadu dopodával čistou hrou.

"Důležité bylo nedělat moc chyb. Trefovat forhend po lajně. Hrát více do rohů. Hrát delší křížný forhend. A lépe returnovat," vyjmenoval Španěl, čím nastartoval cestu za vítězstvím.

Turnajovou desítku Schwartzmana ztráta setu zlomila a Nadal demoralizovanému soupeři nadělil na závěr "kanára". "Pro každého je strašně těžké proti němu hrát. Cítí se na kurtu hodně pohodlně. Je to prostě Rafa, vždycky najde způsob jak vyhrát," řekl Argentinec, který jako teprve třetí po Rogeru Federerovi a Novaku Djokovičovi uhrál set proti Nadalovi na Roland Garros alespoň na dvou různých ročnících.

Druhou semifinálovou dvojici tvoří Němec Alexander Zverev a Řek Stefanos Tsitsipas.