Djokovič hned na úvod US Open ztratil set, ale dál útočí na kalendářní grandslam

US OPEN - Novak Djokovič hned na úvod letošního US Open, kde útočí na kalendářní grandslam, musel do více než tří setů. První hráč světa a největší favorit ztratil druhou sadu s 18letým kvalifikantem Holgerem Runem. Jeho soupeř však od poloviny třetího dějství bojoval s křečemi, srbský favorit měl práci usnadněnou a po dvou hodinách a čtvrt zvítězil. V dalším kole se utká s Tallonem Griekspoorem.

Novak Djokovič vyhrál letošní Australian Open, French Open i Wimbledon, vyrovnal rekordmany Rogera Federera a Rafaela Nadala, kteří v New Yorku letos nestartují, a mohl jako první muž v historii získat tzv. Golden Slam. Dvacetinásobný grandslamový šampion však v semifinále olympijských her neudržel vedení setu a brejku proti Alexanderovi Zverevovi a nakonec z Tokia odjel bez medaile.

Stále však může dosáhnout na kalendářní grandslam, což se v minulosti povedlo pouze Donovi Budgeovi (1938) a Rodu Laverovi (1962 a 1969). Útok na historický milník zahájil vítězstvím 6-1 6-7(5) 6-2 6-1 nad 18letým kvalifikantem Holgerem Runem, který na grandslamech účinkoval poprvé.

Trojnásobný vítěz US Open, jenž byl loni v osmifinále po nešťastném nastřelení lajnové sudí diskvalifikován, začal suverénně a v úvodním dějství o 16 let mladšímu protivníkovi povolil jediný game. Začátek druhé sady si ovšem nechal utéct, pak z 0-3 otočil na 4-3, ale náskok brejku neuhájil a set ztratil v tie-breaku.

Ve třetím dějství nicméně zvýšil obrátky, dostal se do vedení 4-1 a Rune poté začal mít problém s křečemi. Zápas přesto dohrál a s "kanárem" centrální dvorec Arthura Ashe neopustil. "Nebyl to můj nejlepší výkon, ale musím uznat, že on zahrál ve druhém setu skvěle, když bylo potřeba," ocenil Djokovič dánského mladíka.

Světová jednička Djokovič tak i pošestnácté zvládl úvodní kolo amerického podniku velké čtyřky a svou neporazitelnost může potvrdit i v dalším kole, ve kterém se premiérově střetne s Tallonem Griekspoorem. Na amerických betonech kvůli náročnému programu žádnou z generálek neabsolvoval.

Alexander Zverev vykročil za obhajobou finále výhrou 6-4 7-5 6-2 nad domácím Samem Querreym, kterému dovolil na returnu uhrát jen 13 fiftýnů. Ve druhém kole se dvanáct zápasů neporažený vítěz olympijských her a Masters v Cincinnati střetne s Albertem Ramosem.

"Doufám, že za dva týdny budu mít sérii osmnácti vyhraných zápasů," řekl sebevědomě Zverev, který by se rád na US Open dočkal prvního grandslamového titulu. Znamenalo by to, že překazí Djokovičovi útok na kalendářní grandslam. "Novak může psát historii, ale my mladí mu stojíme v cestě a jsem na tu výzvu připraven."

Už loni málem Zverev US Open vyhrál. Ve finále s Rakušanem Dominikem Thiemem byl dva míče od výhry, ale čtyřhodinovou bitvu nakonec prohrál. "Pořád to mám v paměti, bohužel to nevyšlo. Jsem moc rád zpět a je skvělé, že jsou tady fanoušci, kteří mi loni chyběli."

Ani Matteo Berrettini na úvod letošního US Open neztratil set, přestože s Jérémym Chardym měl v úvodních dvou sadách potíže, a ve druhé dokonce likvidoval setbol na returnu. Francouzského veterána porazil 7-6(5) 7-6(7) 6-3. Dalším soupeřem předloňského semifinalisty bude Corentin Moutet.

Poprvé od postupu do semifinále Wimbledonu a následné sérii čtyř porážek se Denis Shapovalov dočkal vítězného zápasu. Kanadský tenista odstartoval výhrou 6-2 6-2 6-3 nad Argentincem Federicem Delbonisem v dalším kole ho čeká Roberto Carballés.

Pablo Carreño se bez ohledu na pohlaví stal prvním vyřazeným členem Top 10 letošního US Open. Dvojnásobný semifinalista přitom proti Maximovi Cressymu vedl 2-0 na sety a v závěrečném tie-breaku měl za stavu 6-3 tři mečboly, ani jednu šanci však neproměnil a s domácím tenistou prohrál 7-5 6-4 1-6 4-6 6-7(7). Čtyřiadvacetiletý Američan si o premiérovou účast ve třetím kole grandslamů zahraje s Nikolozem Basilašvilim.