Djokovič je na dovolené na Maledivách, zbývají tři místa. Jak to vypadá s Turnajem mistrů?

De Minaur:

- if he loses in the QFs: passes Rublev

- if he loses in the SFs: passes Djokovic and Ruud

- if he loses in the final or wins Paris: qualifies for the ATP Finals



Dimitrov:

- if he reaches the semifinals: stays alive in the Race

- if he reaches the final: passes Rublev… https://t.co/hYzOlnBNsb — José Morgado (@josemorgado) October 30, 2024