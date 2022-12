Djokovič je téměř rok po deportaci zpátky v Austrálii. Sezonu odstartuje v Adelaide

Djokovič začátkem letošního roku přijel do Austrálie bez tehdy povinné vakcinace proti Covidu-19 a ze země byl krátce před startem úvodního grandslamu sezony deportován. Podle zákona mu automaticky hrozil tříletý zákaz vstupu do země.

V listopadu ale australská vláda uvedla, že jednomu z nejlepších tenistů historie víza udělí. V Austrálii byla mezitím zrušena všechna cestovní omezení spojená s koronavirem včetně potvrzení o očkování při vstupu do země.

Aktuálně pátý hráč světového žebříčku Djokovič vyhrál v listopadu Turnaj mistrů a na Australian Open bude útočit už na svůj desátý triumf. Ziskem 22. grandslamového titulu by se v historické tabulce dotáhl na vedoucího Španěla Rafaela Nadala.

Novou sezonu Djokovič odstartuje na podniku ATP 250 v Adelaide, kde se z Top 10 představí také Kanaďan Félix Auger-Aliassime, Daniil Medveděv a šampion z roku 2020 Andrej Rubljov.

Ready for the summer of tennis @DjokerNole has arrived in Adelaide and kicked off his first practice session. pic.twitter.com/IhCdbt32n3