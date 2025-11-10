Djokovič konečně oznámil, kdy plánuje ukončit kariéru. Chci být zahalený v srbské vlajce
Tenisoví novináři už velmi dlouho bombardují Djokoviče otázkou, kdy a jak ukončí svou veleúspěšnou kariéry. Srb jim však velmi dlouho odpovídal neurčitě. Na odchod do důchodu se necítil a pokud byl jedním z nejlepších hráčů světa, stále chtěl hrát a posouvat své limity a překonávat rekordy, což se mu stále daří.
"Chci vidět, jak daleko se dokážu dostat. Vím, že lidé chtějí, abych skončil, ale v dohledné době to nebude," řekl ještě před necelým měsícem. Po sobotním triumfu v Aténách už však své plány, kdy pověsí raketu na hřebík odtajnil.
"Chci ukončit kariéru na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028, zahalený v srbské vlajce," prozradil Srb. Už loni při zisku vysněné zlaté medaile v Paříži o obhajobě nejcennějšího kovu mluvil, což se ještě v tu dobu mohlo zdát nereálné. I letos však potvrdil, že stále patří mezi absolutní špičku a jeho start na následující olympiádě je velmi pravděpodobný.
Djokovič má za sebou i v 38 letech parádní sezonu. Sice rozhodně ne takovou, na kterou býval zvyklý ve svých nejlepších letech, ale vzhledem k jeho věku se určitě nemá za co stydět. Na všech čtyřech grandslamech bojoval o finále, v Ženevě získal 100. titul kariéry a další přidal minulý týden v Aténách.
I díky triumfu v Řecku se posunul zpět na čtvrtou příčku a po Carlosu Alcarazovi a Janniku Sinnerovi, kteří dominují mužskému tenisu, byl třetím nejkonzistentnějším hráčem sezony. Na zisk přibližně stejného počtu bodů totiž potřeboval podstatně méně turnajů než třetí Alexander Zverev.
