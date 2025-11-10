Djokovič konečně oznámil, kdy plánuje ukončit kariéru. Chci být zahalený v srbské vlajce

DNES, 11:27
Rozhovory 6
Novak Djokovič (38) každým rokem ukazuje, že i přes jeho pokročilý tenisový věk má stále na to být jedním z nejlepších hráčů na světě. Dokázal to i letos, kdy se na všech čtyřech grandslamech dostal do semifinále a rozšířil svou sbírku na 101 titulů. Na otázky ohledně konce kariéry tak dlouho odpovídal neurčitě. Přesně se vyjádřil až nyní. "Chci ukončit kariéru na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028, zahalený v srbské vlajce," řekl Srb, který zde bude obhajovat zlatou medaili.
Profily hráčů
Djokovič Novak
Djokovič se srbskou vlajkou po zisku zlaté medaile (@ Oscar J Barroso / Zuma Press / Profimedia)

Tenisoví novináři už velmi dlouho bombardují Djokoviče otázkou, kdy a jak ukončí svou veleúspěšnou kariéry. Srb jim však velmi dlouho odpovídal neurčitě. Na odchod do důchodu se necítil a pokud byl jedním z nejlepších hráčů světa, stále chtěl hrát a posouvat své limity a překonávat rekordy, což se mu stále daří.

"Chci vidět, jak daleko se dokážu dostat. Vím, že lidé chtějí, abych skončil, ale v dohledné době to nebude," řekl ještě před necelým měsícem. Po sobotním triumfu v Aténách už však své plány, kdy pověsí raketu na hřebík odtajnil.

"Chci ukončit kariéru na olympijských hrách v Los Angeles v roce 2028, zahalený v srbské vlajce," prozradil Srb. Už loni při zisku vysněné zlaté medaile v Paříži o obhajobě nejcennějšího kovu mluvil, což se ještě v tu dobu mohlo zdát nereálné. I letos však potvrdil, že stále patří mezi absolutní špičku a jeho start na následující olympiádě je velmi pravděpodobný.

Djokovič má za sebou i v 38 letech parádní sezonu. Sice rozhodně ne takovou, na kterou býval zvyklý ve svých nejlepších letech, ale vzhledem k jeho věku se určitě nemá za co stydět. Na všech čtyřech grandslamech bojoval o finále, v Ženevě získal 100. titul kariéry a další přidal minulý týden v Aténách.

I díky triumfu v Řecku se posunul zpět na čtvrtou příčku a po Carlosu Alcarazovi a Janniku Sinnerovi, kteří dominují mužskému tenisu, byl třetím nejkonzistentnějším hráčem sezony. Na zisk přibližně stejného počtu bodů totiž potřeboval podstatně méně turnajů než třetí Alexander Zverev.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
hanz
10.11.2025 12:27
A co chce do toho roku 2028 předvádět? Objíždět turnaje - respektive vyzobávat třešničky a zabírat místo mladejm - jako stará Výnas?
Reagovat
JLi
10.11.2025 12:34
Přesně tak, vyzobávat třešničky mladým, to bude teprve jízda
Reagovat
Patik
10.11.2025 12:51
Mladi sa môžu prebojovať porazit ho a zbierať si čerešničky pre seba.
Reagovat
misa
10.11.2025 12:52
Djokovič je v top 10, takže místo mladším nezabírá. Spíš ukazuje na jejich neschopnost.
Reagovat
aligo
10.11.2025 12:58
Bohužel máš pravdu
Reagovat
RFanousek
10.11.2025 11:42
Takže ještě 11 pokusů na zisk dalšího GS.
Reagovat

