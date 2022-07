Djokovič má 7. wimbledonský a 21. grandslamový titul. Ve finále porazil Kyrgiose

Novak Djokovič měl za sebou tři grandslamová zklamání. Loni na US Open prohrál finále a přišel o zkompletování kalendářního Grandslamu. Letos na Australian Open ho nenechali hrát, neboť není očkován proti Covidu-19. A minulý měsíc na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále s Rafaelem Nadalem.



Právě o rok starší Španěl mu mezitím o dva triumfy utekl v boji o to, kdo vyhraje nejvíce grandslamů. Nadal letos vyhrál v Melbourne i v Paříži, z Londýna ale po postupu do semifinále kvůli zranění odstoupil.



A Djokovič toho ve Wimbledonu využil a svému rivalovi se znovu přiblížil na rozdíl jednoho grandslamového triumfu.







V posledních třech zápasech 35letý Srb musel otáčet nepříznivý vývoj. Ve čtvrtfinále s Italem Jannikem Sinnerem prohrával 0-2 na sety, v semifinále s Cameronem Norriem i dnešním finále s Nickem Kyrgiosem ztratil první set. Pokaždé ale dokázal zařadit na vyšší rychlost a zvítězit.

Statistiky zápasu

Djokovič - Kyrgios 15 esa 30 7 dvojchyby 7 63 %

1. podání 'in' 73 %

83 %

úsp. 1. podání 70 %

61 %

úsp. 2. podání 53 %

46 winnery 62 17 nevyn. chyby 33 21/35 hra na síti 19/34 2/4 brejkboly 1/6 132 celkem bodů 112 čas: 3:01

Zatímco Djokovič dnes nastoupil k rekordnímu 32. grandslamovému finále, Kyrgios hrál finále grandslamu poprvé. 27letý Australan se ale nervozitou svázat nenechal a hned od úvodu sváděl s favoritem vyrovnaný boj.



V úvodní sadě Kyrgios nastřílel 14 winnerů, udělal jen 4 nevynucené chyby, po servisu ztratil jen 5 míčků a díky brejku z pátého gamu se ujal vedení. Po dvou výhrách v roce 2017 tak proti Srbovi vyhrál i celkově pátý set.



Djokovič už ale o žádný další servis nepřišel. Jediné potíže ve druhém setu za stavu 5-3 a 0-40 vyřešil, odvrátil nakonec všechny čtyři brejkboly a odšpuntoval cestu k obratu. Třetí sadu vyhrál díky brejku z devátého gamu, v němž Kyrgios za stavu 4-4 neudržel vedení 40-0 a zároveň začal ztrácet kontrolu nad svými emocemi.



Ve čtvrtém dějství nebyl k vidění jediný brejkbol. Kyrgios čím dál častěji komentoval verdikty rozhodčích, ale dál sváděl vyrovnaný boj a za stavu 6-5 a 30-30 dokonce bojoval o setbol. Djokovič ale komplikace nepřipustil, v následném tie-breaku využil soupeřových chyb a po třech hodinách hry zvítězil 4-6 6-3 6-4 7-6.







"Nick je jedním z nejlepších hráčů na tomto povrchu. Gratuluju mu ke skvělému turnaji. Respektuju tvůj talent a věřím, že se pro tebe teď začalo vše ubírat správným směrem a že se ještě ve velkých zápasech utkáme," řekl Djokovič.



"Hrál jsem dobře, ale hrál jsem proti bohovi. Novaku, gratuluju tobě i celému týmu. Děkuju rozhodčím, podavačům míčků a všem, protože to se mnou máte těžký. Ale nakonec jsem vždy šťastný, že mohu být na kurtu," prohlásil Kyrgios. "Možná se tu do finále ještě jednou vrátím, ale teď o tom nepřemýšlím. Jsem tak unavený, že potřebuju dovolenou," dodal.



Djokovič startoval ve Wimbledonu posedmnácté v kariéře, poosmé hrál finále a již sedmým vítězstvím navázal na triumfy z let 2011, 2014, 2015 a z posledních tří uskutečněných ročníků 2018, 2019 a 2021.



Stal se tak čtvrtým tenistou v open éře, který vyhrál Wimbledon čtyřikrát v řadě. Před ním se to povedlo Švédovi Björnu Borgovi, Američanovi Petu Samprasovi a Švýcaru Rogeru Federerovi ze Švýcarska. Sedmým titulem Djokovič vyrovnal právě Samprase, Federer má ještě o jeden více.



"Tahle trofej a tenhle turnaj pro mě moc znamená. Je to pro mě srdeční záležitost. Když mi bylo 4 až 5 let, viděl jsem tu vítězit Peta Samprase. Řekl jsem mamince, ať mi koupí raketu a chtěl hrát tady na trávě a zažít to, co on. Jako pro malého kluka to pro mě byla obrovská motivace," přiznal Djokovič.









Nejvíce grandslamových titulů: 1. Rafael Nadal (Šp.) 22 2. Novak Djokovič (Srb.) 21 3. Roger Federer (Švýc.) 20 4. Pete Sampras (USA) 14 5. Björn Borg (Švéd.) 11 6. Jimmy Connors (USA) 8 6. Ivan Lendl (USA) 8 6. Andre Agassi (USA) 8 9. John McEnroe (USA) 7 9. Mats Wilander (Švéd.) 7

Svou neporazitelnost na trávě v All England Clubu Djokovič prodloužil na 28 utkání. Naposledy prohrál v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Od roku 2014 ovládl 6 ze 8 ročníků, během té doby vyhrál 47 ze 49 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey. Na Centrálním kurtu od roku 2013, kdy prohrál jediné finále s Andym Murraym, vyhrál 36 zápasů v řadě.



Djokovič odehrál 68. grandslam a ziskem celkově 21. titulu poprvé překonal Rogera Federera. V historické tabulce se osamostatnil na 2. místě za Nadalem, který má na kontě 22 trofejí.



Za vítězství Djokovič vyinkasuje dva miliony liber (asi 58,2 milionu korun), Kyrgios víc než polovinu. Po zákazu startu ruských a běloruských tenistů kvůli válce na Ukrajině ale organizace ATP letos neudílí body do žebříčku a Srb klesne ze 3. na 7. místo.



40. hráči světa Kyrgiosovi dnes nepomohlo ani 30 es a 62 vítězných míčků. Nevyužil možnost stát se prvním australským vítězem Wimbledonu po dvaceti letech od Lleytona Hewitta.