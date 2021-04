Djokovič mění program, v Madridu titul obhajovat nebude

Důvodem odhlášení Djokoviče je nejspíše turnajový plán. Vedoucí muž žebříčku ATP po překonání rekordu v počtu týdnů strávených na postu světové jedničky avizoval, že bude hrát méně turnajů a soustředit se na grandslamy. Navíc by se rád zúčastnil další domácí akce v Bělehradu, jež je na programu týden před startem grandslamového French Open. Stále platí, že na Masters v Římě, kde se bude hrát ihned po skončení madridského podniku, se titul obhajovat chystá.

Třiatřicetiletý Srb má za sebou velmi nevydařený vstup do antukového jara. Na Masters v Monte Carlu skončil již v osmifinále po šokující porážce s Danielem Evansem a před týdnem v Bělehradu v semifinále vypadl s Aslanem Karacevem.

Novak Djokovic will not be playing in the Mutua Madrid Open.



"Sorry that I won’t be able to travel to Madrid this year and meet all my fans”, said @DjokerNole. “It’s been two years already, quite a long time. Hope to see you all next year!”.