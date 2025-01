Djokovič nastoupí ke šlágru s Alcarazem. Španěl poslední duel obrečel a touží po odvetě

Většina tenisového světa už po rozlosování letošního ročníku Australian Open netrpělivě vyhlížela čtvrtfinálový šlágr mezi 10násobným šampionem Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem. Španěl bude mít o motivaci postaráno, jelikož po prohraném posledním souboji ve finále loňské olympiády se neubránil slzám. O semifinále budou usilovat také Tommy Paul proti Alexanderovi Zverevovi, Coco Gauffová v utkání s Paulou Badosaovou a vítězka posledních dvou ročníků Aryna Sabalenková proti Anastasii Pavljučenkovové.

Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 21. 1.

Čtvrtfinále mužů

Paul (12-USA) - Zverev (2-Něm.) | Rod Laver Arena (04:00 SEČ)

Djokovič (7-Srb.) - Alcaraz (3-Šp.) | Rod Laver Arena (10:30 SEČ)



Čtvrtfinále žen

Gauffová (3-USA) - Badosaová (11-Šp.) | Rod Laver Arena (01:30 SEČ)

Sabalenková (1-) - Pavljučenkovová (27-) | Rod Laver Arena (09:00 SEČ)

Djokovič – Alcaraz | 10:30 SEČ

Už po rozlosování se tento čtvrtfinálový šlágr očekával. Jedná se totiž o jednu z nejlepších rivalit, kterou může současný mužský okruh nabídnout. Navíc se už ve čtvrtfinále potkávají dva z největších favoritů na triumf a jeden z nich se bude muset s turnajem rozloučit. Naposledy se střetli ve finále loňské olympiády a Djokovič se na pařížské antuce vzepřel v souboji o zlatou medaili papírovým předpokladům a parádní dramatickou bitvu vyhrál ve dvou tie-breacích. Také tehdy vstupoval Alcaraz do zápasu jako celkem jasný favorit a porážku obrečel. O to větší motivaci bude mít španělský supertalent teď v Melbourne.

Novak Djokovič se na probíhajícím Australian Open každým zápasem zlepšuje. V úvodních dvou kolech prohrál set s teenagerem Nisheshem Basavareddym i kvalifikantem Jaimem Fariou, ovšem pak svou výkonnost pozvedl a vyřídil bez ztráty setu mnohem nebezpečnější Tomáše Macháče a Jiřího Lehečku.

Sedmatřicetiletý Srb má za sebou jednu z výsledkově nejhorších sezon kariéry. Možná i z toho důvodu se rozhodl osvěžit svůj tým a obsadit do role nového trenéra jednoho ze svých největších rivalů Andyho Murrayho. Australian Open je prvním turnajem, na kterém ho legendární Brit doprovází, a v Melbourne by se mělo ukázat, zda mu bude schopen dát recept na dva největší současné rivaly Alcaraze a Jannika Sinnera.

Hlavní cíl pro loňskou sezonu si splnil, když získal zlato na olympiádě a zkompletoval svou dechberoucí sbírku všech možných velkých triumfů. Ačkoli se mu na ostatních akcích nedařilo, pořád platí, že je na Australian Open velmi obtížnou překážkou. S 10 triumfy je nejúspěšnějším hráčem turnaje a naposledy v tomto dějišti neuspěl ve čtvrtfinále před 11 lety, kdy ho v pětisetové bitvě skolil pozdější šampion Stan Wawrinka.

Není tajemstvím, že se v posledním roce jeho výkonnost propadla, včetně soubojů s největšími rivaly. A tady by měl přijít s nápady nový kouč Murray. Djokovič loni prohrál tři ze čtyř utkání s hráči TOP 5 a poprvé od roku 2010 zakončil sezonu s negativní bilancí v tomto ohledu. Konkrétně na Australian Open se loni v roli obhájce titulu loučil už v semifinále po porážce se Sinnerem. Ve čtvrtfinále grandslamů má skvělou úspěšnost 47:10 a počínaje Wimbledonem 2018 v této fázi prohrál pouze s antukovým králem Rafaelem Nadalem na French Open 2022.

Vizitka Novaka Djokoviče. (@ Livesport / Enetpulse)

Djokovič – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (čtvrtfinále)

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 259:116)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 47:10)

Djokovič – Australian Open

Kariérní bilance: 98:9

Nejlepší výsledek: triumf (2008, 2011-13, 2015-16, 2019-21, 2023)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 11:3

Generálka: Brisbane (čtvrtfinále)

Cesta turnajem: Basavareddy (4:6, 6:3, 6:4, 6:2), Faria (6:1, 6:7, 6:3, 6:2), (26) Macháč (6:1, 6:4, 6:4), (24) Lehečka (6:3, 6:4, 7:6)

Carlos Alcaraz rozehrál osmifinále s Jackem Draperem skvěle. Jenže pak úvodní dějství nedopodával a nebyl daleko od toho, aby se sám dostal do manka brejku. První set nakonec urval a poté už proti vyčerpanému soupeři, který musel hrát ve všech třech předchozích kolech pět setů, dominoval. Brit mu nakonec za stavu 5:7, 1:6 vzdal. Pro čtvrtfinálový šlágr s Djokovičem tak 21letý Španěl výrazně pošetřil síly.

V posledních letech překonal už několik rekordů a další zapsal na probíhajícím Australian Open. Stal se totiž nejmladším tenistou v otevřené éře tenisu, který zaznamenal na všech čtyřech grandslamech alespoň dvě čtvrtfinálové účasti.

Australian Open je v tuto chvíli jeho nejslabším grandslamem. Na každém z dalších tří majorů alespoň jednou triumfoval, nicméně v Melbourne Parku dosud nepřekročil čtvrtfinále. Poprvé se do něj podíval loni a po slabším výkonu nestačil na Alexandera Zvereva. V tomto dějišti se ovšem každým rokem zlepšuje a může v tomto trendu pokračovat i letos, pokud dokáže porazit nejúspěšnějšího hráče v historii této akce.

Bývalý lídr žebříčku má s ohledem na věk už teď fantastickou kariéru. Ale pořád tu je prostor pro zlepšení, například na rychlejších betonech, které jsou i v Melbourne, nebo v soubojích s Djokovičem. Loni vyhrál všechny tři duely s aktuální světovou jedničkou Jannikem Sinnerem, avšak s Djokovičem to měl 1:1. Navíc od začátku předloňského roku prohrál pouhých šest zápasů s hráči TOP 5 a ve čtyřech případech mu porážku uštědřil srbský rekordman.

Vizitka Carlose Alcaraze. (@ Livesport / Enetpulse)

Alcaraz – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první turnaj

Bilance: 4:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:0

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 35:20)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 6:3)

Alcaraz – Australian Open

Kariérní bilance: 11:3

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2024-25)

Loňský výsledek: čtvrtfinále

Bilance ve čtvrtfinále: 0:1

Generálka: žádná

Cesta turnajem: Ševčenko (6:1, 7:5, 6:1), Nišioka (6:0, 6:1, 6:4), Borges (6:2, 6:4, 6:7, 6:2), (15) Draper (7:5, 6:1 skreč)

Vzájemná bilance: Djokovič vede 4:3. Alcaraz má rozhodně velkou výhodu v tom, že je o 16 let mladší, což znamená lepší fyzickou kondici. Je však potřeba upozornit na to, že na hardových grandslamech zatím triumfoval pouze na US Open 2022, kde Djokovič chyběl, a se Srbem prohrál oba oficiální souboje na betonech. Alcaraz začne jako celkem jasný kurzový favorit, nicméně Djokoviče rozhodně nepodcení. A už vůbec ne v tomto dějišti, kde je rodák z Bělehradu rekordmanem a těžším soupeřem než kdekoli jinde na světě.

Paul – Zverev | 04:00 SEČ

Tommy Paul není na začátku probíhající sezony stoprocentně fit, ale po cestě do čtvrtfinále Australian Open měl velmi snadný los, takže výrazné potíže by mohl mít až teď se Zverevem. Po pětisetové bitvě s domácím outsiderem Christopherem O'Connellem si snadno poradil s Keiem Nišikorim, antukářem Robertem Carballésem i vyčerpaným Alejandrem Davidovichem (6:1, 6:1, 6:1).

Už téměř dva roky je stabilním členem TOP 20 žebříčku, nicméně na grandslamech se pravidelně do čtvrtfinálové fáze nedostává. Na této úrovni prorazil předloni právě na Australian Open, když došel do svého premiérového čtvrtfinále na majorech a porazil ve čtyřech setech krajana Bena Sheltona. Od té doby byl ve čtvrtfinále pouze jednou, loni ve Wimbledonu nestačil na pozdějšího šampiona Carlose Alcaraze.

Sedmadvacetiletý Američan obvykle nechává na kurtu všechno a dokáže se měřit se soupeři jakéhokoli kalibru. V jeho bilanci s hráči TOP 5 na grandslamech to však není vidět, prohrál všech pět dosavadních soubojů. Celkově to s nimi má napříč všemi turnaji 7:13 a v posledních třech takových duelech musel skousnout porážku.

Vizitka Tommyho Paula. (@ Livesport / Enetpulse)

Paul – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Adelaide (semifinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Adelaide (semifinále)

Bilance: 6:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 6:1

Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 12:24)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:1)

Paul – Australian Open

Kariérní bilance: 15:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2023)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: Adelaide (semifinále)

Cesta turnajem: O'Connell (6:2, 3:6, 6:1, 6:7, 7:5), Nišikori (6:7, 6:0, 6:3, 6:1), Carballés (7:6, 6:2, 6:0), Davidovich (6:1, 6:1, 6:1)

Alexander Zverev v osmifinále proti Ugovi Humbertovi poprvé na letošním Australian Open potřeboval více než tři sety. I přes ztrátu sady však předvedl další dominantní výkon a zvítězil 6:1, 2:6, 6:3, 6:2. Navázal tak na hladké výhry nad Lucasem Pouillem, Pedrem Martínezem a Jacobem Fearnleym, proti nimž v žádném setu neprohrál více než čtyři gamy.

Sedmadvacetiletý Němec měl velmi příznivý los, který si určitě přál, protože kvůli problému s bicepsem nemohl nastoupit k důležitému utkání na začátku roku v týmovém United Cupu. V Melbourne Parku rozhodně pošetřil síly pro další zápas(y) a vzhledem ke snadnému průchodu turnajem zřejmě ani neriskuje zhoršení případného zranění.

V tuto chvíli možná pomýšlí na to, že by na Australian Open mohl urvat první grandslamový titul. Ve čtvrtfinálovém šlágru mezi Novakem Djokovičem a Carlosem Alcarazem mu totiž odpadne jeden rival a světová jednička a obhájce titulu Jannik Sinner na tom nebyl v osmifinále zdravotně nejlépe. Jeho úkoly v následujících dnech jsou jasné: ideálně snadno porazit Paula, projít do finále přes Djokoviče, nebo Alcaraze a vstoupit do souboje o titul sebevědomě a se svým nejlepším možným výkonem.

Jedním z jeho největších problémů na grandslamech jsou duely s hráči TOP 10. Jedná se zřejmě hlavně o psychický blok, protože mimo grandslamy je poráží velmi pravidelně. Ve čtvrtfinále majorů má úspěšnost 8:5 a čtyři z pěti porážek zapsal proti členům elitní desítky. Asi je tedy rád, že nebude ve čtvrtfinálové fázi letošního Australian Open čelit někomu z TOP 10, nicméně Paul bude po turnaji v nejlepší desítce debutovat.

Vizitka Alexandera Zvereva. (@ Livesport / Enetpulse)

Zverev – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 6:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 6:0

Bilance proti hráčům TOP 20: 1:0 (kariérní 106:102)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 8:5)

Zverev – Australian Open

Kariérní bilance: 29:9

Nejlepší výsledek: semifinále (2020, 2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 2:1

Generálka: United Cup (bilance 2:0)

Cesta turnajem: Pouille (6:4, 6:4, 6:4), Martínez (6:1, 6:4, 6:1), Fearnley (6:3, 6:4, 6:4), (14) Humbert (6:1, 2:6, 6:3, 6:2)

Vzájemná bilance: Paul vede 2:0. Zverev obvykle zvládá úvodní kola na grandslamech s přehledem, ale od čtvrtfinále dál už jde do tuhého a výkony Němce často ovlivňuje slabší psychická odolnost. Paul je pro něj soupeřem, proti kterému může mít zápas pod kontrolou, pokud předvede svůj nejlepší tenis. Vzhledem k bilanci Paula proti hráčům TOP 5 na majorech má jedinečnou šanci zapsat první skalp tohoto amerického protivníka.

Gauffová – Badosaová | 01:30 SEČ

Coco Gauffová poprvé v letošní sezoně ztratila set a v osmifinále Australian Open s Belindou Bencicovou vracející se po mateřské pauze musela bojovat dvě a půl hodiny. Američanka ovšem po prohrané sadě dominovala a olympijskou šampionku z Tokia 2021 přehrála 5:7, 6:2, 6:1. Stále tak obhajuje loňské semifinále a v Melbourne je podruhé ve čtvrtfinále.

Po neúspěšné obhajobě na US Open vyměnila trenéra a okamžitě přišlo zlepšení. Po triumfech v Pekingu a na Turnaji mistryň zahájila letošní rok stoprocentní úspěšností v United Cupu, kde porazila mimo jiné Igu Šwiatekovou. Jako první od Viktorie Azarenkové (2012-13) a coby nejmladší od Moniky Selešové (1992-93) začala dvě sezony po sobě bilancí 9:0.

V pouhých 20 letech má za sebou už sedm čtvrtfinálových duelů na podnicích velké čtyřky. Z úvodních čtyř vyhrála jen jeden, ovšem v posledních třech se radovala a stala se šampionkou US Open 2023 a semifinalistkou loňských ročníků Australian Open a French Open.

Vizitka Coco Gauffové. (@ Livesport / Enetpulse)

Gauffová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: první individuální turnaj

Největší úspěchy na venkovních betonech: první individuální turnaj

Bilance: 9:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 10:0

Bilance na venkovních betonech: 9:0

Bilance proti hráčkám TOP 20: 2:0 (kariérní 43:43)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:3)

Gauffová – Australian Open

Kariérní bilance: 16:5

Nejlepší výsledek: semifinále (2024)

Loňský výsledek: semifinále

Bilance ve čtvrtfinále: 1:0

Generálka: United Cup (bilance 5:0)

Cesta turnajem: Keninová (6:3, 6:3), Burrageová (6:3, 7:5), (30) Fernandezová (6:4, 6:2), Bencicová (5:7, 6:2, 6:1)

Paula Badosaová potvrdila v osmifinále po setech 6:1, 7:6 roli favoritky proti Olze Danilovičové, která ve druhé sadě vedla 5:2 a v Melbourne si zajistila debut v TOP 50 žebříčku. Na druhém grandslamu v řadě si tak zahraje čtvrtfinále a od začátku května má skvělou zápasovou bilanci 36:12. I díky tomu ovládla loňskou anketu Comeback roku.

Sedmadvacetiletá Španělka se už v dubnu 2022 vyšplhala na post světové dvojky, přestože ještě loni v létě měla na kontě jen jedno grandslamové čtvrtfinále (French Open 2021, porážka s Tamarou Zidanšekovou). O premiérové semifinále na majorech pak znovu bojovala až na loňském US Open, kde nestačila 2:6, 5:7 na Američanku Emmu Navarrovou.

Vítězství ve čtvrtfinále nad Gauffovou by znamenalo jistotu návratu do TOP 10. V tuto chvíli je i díky triumfu ve Washingtonu a semifinále v Pekingu a Cincinnati světovou dvanáctkou. V Melbourne, kde letos musela hrát dva tie-breaky a jednou potřebovala všechny tři sety, se pokusí vylepšit svou bilanci 4:8 s hráčkami TOP 3 hodnocení.

Vizitka Pauly Badosaové. (@ Livesport / Enetpulse)

Badosaová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 5:2

Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4

Bilance na venkovních betonech: 5:2

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 13:22)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:2)

Badosaová – Australian Open

Kariérní bilance: 10:5

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025)

Loňský výsledek: 3. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:0

Generálka: Brisbane (2. kolo), Adelaide (osmifinále)

Cesta turnajem: Xinyu Wang (6:3, 7:6), Gibsonová (6:1, 6:0), (17) Kosťuková (6:4, 4:6, 6:3), Danilovičová (6:1, 7:6)

Vzájemná bilance: 3:3. Gauffová má po loňském US Open výbornou zápasovou úspěšnost 22:2 a osm z těchto 22 vítězství zapsala proti členkám TOP 20 žebříčku. Američanka vyhrála s Badosaovou oba loňské souboje, nicméně na antuce v Římě i hardu v Pekingu musela likvidovat manko setu. Gauffová je zaslouženě favoritkou na postup.

Sabalenková – Pavljučenkovová | 09:00 SEČ

Aryna Sabalenková předvedla v osmifinále s Mirrou Andrejevovou svou zatím nejsuverénnější výhru na letošním Australian Open. V utkání odvrátila všechny tři brejkboly a ruskou kometu za 62 minut hry deklasovala 6:1, 6:2. Světová jednička neztratila set ani v úvodních kolech, nicméně dohromady prohrála se třemi soupeřkami celkem 23 gamů.

Šestadvacetiletá Běloruska pokračuje v letošní neporazitelnosti (9:0), která zahrnuje triumf v Brisbane, a na australské půdě vyhrála 31 z posledních 32 duelů. Šampionka posledních dvou ročníků Australian Open jako první žena po více než dekádě zaregistrovala 18 výher v řadě v Melbourne Parku. Od začátku předloňského roku má na majorech výbornou bilanci 45:4.

Ačkoli od poloviny srpna zvládla 31 z 34 zápasů a triumfovala v Cincinnati, na US Open a ve Wuhanu, může po skončení letošního Australian Open přijít o post světové jedničky. Pokud potvrdí roli favoritky a projde do semifinále, tak stále bude muset skončit o kolo lépe než aktuální světová dvojka Iga Šwiateková.

Vizitka Aryny Sabalenkové. (@ Livesport / Enetpulse)

Sabalenková – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Brisbane (triumf)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Brisbane (triumf)

Bilance: 9:0

Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1

Bilance na venkovních betonech: 9:0

Bilance proti hráčkám TOP 50: 5:0 (kariérní 186:97)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 9:1)

Sabalenková – Australian Open

Kariérní bilance: 26:5

Nejlepší výsledek: triumf (2023-24)

Loňský výsledek: triumf

Bilance ve čtvrtfinále: 2:0

Generálka: Brisbane (triumf)

Cesta turnajem: Stephensová (6:3, 6:2), Bouzasová (6:3, 7:5), Tausonová (7:6, 6:4), (14) M. Andrejevová (6:1, 6:2)

Anastasia Pavljučenkovová si zahraje své první čtvrtfinále na Australian Open po pěti letech a premiérové na grandslamech od předloňského French Open. Třiatřicetiletá Ruska v osmifinále s Donnou Vekičovou ani jednou nezaváhala na vlastním servisu, nicméně i tak potřebovala tie-break, než jí Chorvatka přestala vzdorovat (7:6, 6:0).

Do Melbourne rozhodně nepřijela v dobré formě. V loňské sezoně, kterou zakončila už po US Open, nedokázala od březnového Miami po srpnové Toronto vyhrát dva zápasy po sobě a na vítězství čekala od vystoupení na posledním grandslamu roku v New Yorku. Proti Yue Yuan i Anastasii Potapovové potřebovala všechny tři sety a pak smetla Lauru Siegemundovou.

Letošní Australian Open je jejím 63. kariérním startem v hlavních soutěžích grandslamů. Bývalá světová jedenáctka má ve čtvrtfinále podniků velké čtyřky otřesnou bilanci 1:7, v Melbourne 0:3. Do semifinále se probila až na sedmý pokus, konkrétně na French Open 2021, kde ve finále podlehla Barboře Krejčíkové.

Vizitka Anastasie Pavljučenkovové. (@ Livesport / Enetpulse)

Pavljučenkovová – Letošní sezona

Nejlepší výsledky: Australian Open (čtvrtfinále)

Největší úspěchy na venkovních betonech: Australian Open (čtvrtfinále)

Bilance: 4:1

Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3

Bilance na venkovních betonech: 4:1

Bilance proti hráčkám TOP 10: 0:0 (kariérní 38:77)

Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:7)

Pavljučenkovová – Australian Open

Kariérní bilance: 26:16

Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2017, 2019-20, 2025)

Loňský výsledek: 2. kolo

Bilance ve čtvrtfinále: 0:3

Generálka: Adelaide (1. kolo)

Cesta turnajem: Yue Yuan (6:4, 4:6, 6:3), Potapovová (7:6, 2:6, 6:2), Siegemundová (6:1, 6:2), (18) Vekičová (7:6, 6:0)

Vzájemná bilance: Pavljučenkovová vede 2:1. Naposledy se potkaly právě na French Open 2021, kde Ruska zvítězila 6:4, 2:6, 6:0 a podívala se až do finále. Sabalenková od té doby učinila obrovský progres a měla by potvrdit roli jasné favoritky. Pavljučenkovová navíc disponuje mizernou bilancí 1:9 se světovými jedničkami, porazila jen Angelique Kerberovou v Monterrey 2017.

Úterní program

ROD LAVER ARENA (od 01:30 SEČ)

1. Gauffová (3-USA) - Badosaová (11-Šp.)

2. Paul (12-USA) - Zverev (2-Něm.) / nejdříve v 04:00 SEČ

3. Sabalenková (1-) - Pavljučenkovová (27-) / nejdříve v 09:00 SEČ

4. Djokovič (7-Srb.) - Alcaraz (3-Šp.)



1573 ARENA (od 01:00 SEČ)

1. Klugmanová (14-Brit.) - Burcescuová (Rum.)

2. Sonobeová (4-Jap.) - Dileková (Tur.)

3. Leach (5-USA) - Crivellaro (It.)

4. Alexandrescou (Rum.) - Thomas (11-Švýc.)

5. Sonobeová/Stojsavljevicová (1-Jap./Brit.) - Iyengarová/Perapechinová (USA/-)

6. Fajmonová/Subasicová (ČR/Austr.) - A. Penicková/K. Penicková (6-USA)



COURT 3 (od 01:00 SEČ)

1. Markovina (Austr.) - Derepasko (9-)

2. Kokkinisová (Austr.) - Sawaširová (Jap.)

3. Ibraimi (Austr.) - Omarchanov (2-Kaz.)

4. Pohánková/Vandrommeová (SR/Belg.) - Jonesová/Klugmanová (2-Austr./Brit.)

5. Exsted/Kumstát (2-USA/ČR) - Farzam/Host (USA/Austr.)



COURT 11 (od 01:00 SEČ)

1. Janevová (8-Bulh.) - Pohánková (SR)

2. Willwerth (USA) - Djosic (Švýc.)

3. J. Kovačková (11-ČR) - Gotóová (Jap.)



COURT 13 (od 01:00 SEČ)

1. Zhenikhovová (Něm.) - Vandrommeová (3-Belg.)

2. Mpetshiová Perricardová (Fr.) - Stuseková (16-Něm.)

3. Rejchtman Vinciguerra (14-Švéd.) - Yeonsu Jeong (Korea)

4. Krejčová/Valdmannová (4-ČR) - Anová/Lamová (USA)



COURT 14 (od 01:00 SEČ)

1. Krejčová (7-ČR) - Blacková (Brit.)



COURT 15 (od 01:00 SEČ)

1. vozíčkáři

2. vozíčkáři

3. vozíčkáři

4. vozíčkáři

5. Stuseková/Vujovičová (8-Něm./Srb.) - Phanthalaová/R. Zhang (Fr./Čína)

6. A. Kovačková/J. Kovačková (5-ČR) - Y. Qu/Z. Wei (Čína)

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.