Djokovič nechybí v nominaci Srbska na ATP Cup. Dostane v Sydney výjimku?

Aby mohl Djokovič hrát v Sydney, metropoli Nového Jižního Walesu, potřebuje od místní vlády získat výjimku a po příjezdu absolvovat dvoutýdenní karanténu. Zástupci sousedního státu Victoria, v němž leží Melbourne, dali už ale dříve jasně najevo, že pro Australian Open žádné výjimky nebudou a všichni účastníci musí být očkovaní.

Čtyřiatřicetiletý Djokovič, jenž ovládl poslední tři ročníky Australian Open, by rád v Melbourne rozšířil rekordní bilanci devíti titulů, čímž by se zároveň osamostatnil v čele historické tabulky s celkem 21 grandslamovými trofejemi. Dosud se o prvenství dělí s Rogerem Federerem a Rafaelem Nadalem.

Pořadatelé ATP Cupu, pro který neplatí stejná koronavirová opatření jako pro úvodní grandslam sezony, oznámili, že se od 1. do 9. ledna soutěže zúčastní 18 hráčů z první dvacítky žebříčku. Obhájce titulu z Ruska povede stejně jako minulý týden při triumfu v Davisově poháru světová dvojka Daniil Medveděv.

Here are your 2022 #ATPCup groups. Who's your pick?



