Djokovič: Nejsem svěží, ale je to pozitivní únava. Udělám maximum, abych se adaptoval

Unavený, ale podle svých slov pozitivně, přiletěl Novak Djokovič na Davisův pohár do Valencie, kde by měl v sobotu nastoupit proti českým tenistům. Po nedělním triumfu na US Open má další cíl pomoci Srbsku k postupu do závěrečných bojů o trofej do Málagy. Novinářům také řekl, že pro příští sezonu cílí nejen na rozšíření rekordní sbírky 24 grandslamových titulů, ale i na olympijské zlato. Z her má zatím jediný bronz.