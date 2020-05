Djokovič organizuje sérii turnajů na Balkáně. Hrát mají i Thiem či Dimitrov

Djokovičův mediální tým uvedl, že takzvaná Adria Tour začne 13. června v organizátorově rodném Bělehradě a skončí 5. července v bosenském Sarajevu jeho duelem s domácím Damirem Džumhurem. Mezitím se má hrát také v chorvatském Zadaru, na neupřesněném místě v Černé Hoře a v bosenské Banja Luce.

Turnaje by se měly hrát skupinovým způsobem, jednotlivé zápasy budou na dva vítězné zkrácené sety do čtyř gamů. Organizátoři nevylučují, že některé turnaje by se mohly hrát i s diváky. Výtěžek tour půjde na charitu a bude sloužit k udržení herní praxe tenistů.

Profesionální tenis se nehraje od začátku března a pauza bude trvat minimálně do konce července. Je však pravděpodobné, že vzhledem ke globální povaze tohoto sportu se ohlášená přestávka ještě protáhne.

Djokovic, Dimitrov, Thiem and Troicki are confirmed for the Adria Tour, that will take place from June 13 to July 4. Other players to be announced. In addition Djokovic and Dzumhur will play an exhibition match in Sarajevo on July 5. pic.twitter.com/uiBNrzCzgj