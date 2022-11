Djokovič počtrnácté zvládl vstup do Turnaje mistrů. Letos začal výhrou nad Tsitsipasem

Novak Djokovič před osmi dny nečekaně prohrál finále podniku Masters 1000 v pařížské hale Bercy. O sérii dvanácti zápasů bez porážky a titul z generálky na Turnaj mistrů ho připravil dánský teenager Holger Rune.



Vstup do podniku pro osmičku nejúspěšnějších tenistů sezony ale zvládl. A to již počtrnácté v řadě. Letos v Turíně odstartoval výhrou 6-4 7-6 nad řeckým šampionem z roku 2019 Stefanosem Tsitsipasem, s nímž si poradil na třetí akci po sobě a podesáté z dvanácti vzájemných soubojů.

Statistiky zápasu

Tsitsipas - Djokovič 9 esa 3 0 dvojchyby 2 67 %

1. podání 'in' 70 %

80 %

úsp. 1. podání 82 %

60 %

úsp. 2. podání 74 %

25 winnery 23 23 nevyn. chyby 15 6/10 hra na síti 7/11 0/1 brejkboly 1/2 58 celkem bodů 66 čas: 1:37

V prvním setu Djokovič využil pomalého startu o jedenáct let mladšího soupeře a brejk z úvodní hry si bez potíží pohlídal, neboť v pěti gamech na podání ztratil jen čtyři míčky.



Ve druhé sadě se pokračovalo v nastaveném rytmu z předchozího dějství. Oba tenisté si hlídali své servisy, když Djokovič jediný brejkbol ve čtvrtém gamu odvrátil aktivitou ve výměně po druhém podání. Rozhodl tie-break, v němž Djokovič odskočil do vedení 5-1 a náskok už nepustil.



"Jsem moc rád, že si tady v Turíně mohu znovu zahrát. Tohle je specifický turnaj a jsem rád, že mohu být jeho součástí. Dnešní zápas byl těžký. Rozhodlo pár klíčových výměn, které mohly momentum zápasu překlopit na obě strany. Já v těch důležitých chvílích dobře zaservíroval a to mi hodně pomohl," řekl Djokovič v italštině v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

On a MISSION @DjokerNole defeats Tsitsipas to move up in the Red Group at the #NittoATPFinals! pic.twitter.com/cWHz6HmEaJ — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022

"Už první game byl velmi důležitý. Získal jsem brejk, což hodně pomohlo mému sebevědomí. Oba jsme věděli, že ten zápas může být vyrovnaný a dlouhý, takže jsem hned získal cennou výhodu. V poslední době jsme se už několikrát utkali a ten úvod byl opravdu důležitý. Pak se mi dařilo na servisu, jen jednou jsem mu po dvou dvojchybách nabídl brejkbol. A na konci jsem zahrál skvělý tie-break," dodal rodák z Bělehradu v angličtině.



Djokovič hraje na Turnaji mistrů popatnácté v kariéře a už pošesté se snaží získat celkově 6. titul a vyrovnat rekord Rogera Federera. Triumfy slavil v letech 2008, 2012, 2013, 2014 a 2015. Stát se může nejstarším vítězem v historii soutěže, Federerovi bylo při jeho posledním triumfu v roce 2011 rovných 30 let.

07: L

08: W

09: W

10: W

11: W

12: W

13: W

14: W

15: W

16: W

18: W

19: W

20: W

21: W

22: W@DjokerNole has won 14 opening matches at the Nitto ATP Finals in a row pic.twitter.com/AmsGAeQIEt — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022



Postup ze skupiny, ze které se nedostal jen čtyřikrát, si může zajistit teoreticky už ve středu, kdy se utká s Andrejem Rubljovem. Ruský tenista v dnešním prvním utkání Červené skupiny udolal krajana a předloňského šampiona Daniila Medveděva.



"Zápas jsem sledoval, byla to úžasná bitva. Andrej mohl vyhrát ve dvou setech, ale Daniil se dostal do hry. Andrej hrál na konci odvážněji a šel si pro vítězství. Na tomto turnaji není snadný zápas, není tu jasný favorit," uvedl Djokovič.



Tsitsipas porážkou přišel o šanci stát se na konci sezony poprvé v kariéře světovou jedničkou. Před současného lídra Carlose Alcaraze se může dostat už jen Rafael Nadal, a to pouze za předpokladu, že navzdory úvodní porážce premiérově ovládne Turnaj mistrů.