Třetí dvouhra, třetí překvapení. Rubljov si na Turnaji mistrů v dramatickém derby vyšlápl na Medveděva!

Andrej Rubljov v posledních letech patří k nejlepším na akcích ATP 250 či 500. Stále však čeká na nějaký průlom na těch největších turnajích, ať už je to premiérový triumf na Masters, semifinálová účast na grandslamech nebo postup ze skupinové fáze Turnaje mistrů, na kterém startuje potřetí v kariéře a třetím rokem po sobě.

Pětadvacetiletý Rus letos v Turíně začal výborně a má velkou šanci se konečně mezi absolutní špičkou prosadit. Své působení v hale Pala Alpitour totiž zahájil velmi cenným skalpem, když ve dvouapůlhodinovém derby udolal předloňského šampiona a loňského finalistu a jednoho z největších favoritů Daniila Medveděva.

Se svým krajanem prohrál úvodních pět vzájemných soubojů, ovšem už podruhé v řadě na něj našel recept, ačkoli si dnes cestu k vítězství pořádně komplikoval. V úvodním dějství nedotáhl náskok 5-2, nevyužil celkem sedm setbolů, přestože ve zkrácené hře disponoval čtyřmi v řadě, a v tie-breaku rozhodující sady nezužitkoval náskok 6-3 a nakonec potřeboval pět mečbolů. V poslední výměně přeletěl míč přes síť 37krát.

The moment @AndreyRublev97 defeated 2020 champion Medvedev for his 50th win in 2022!#NittoATPFinals pic.twitter.com/uCM4IuHQvN — Tennis TV (@TennisTV) November 14, 2022

"Dnes to bylo velmi těžké. Daniil je jedním z nejlepších hráčů na okruhu. Už tady jeden titul získal a navíc je to jeden z mých nejlepších kamarádů, o to to bylo těžší. Ale od začátku jsem cítil, že míčky netrefuje čistě a mám šanci ho porazit," řekl Rubljov v pozápasovém rozhovoru na kurtu.

"V prvním setu jsem odehrál velmi dobrý tie-break. Vedl jsem 6-2, ale nedotáhl jsem to a vzpomněl si na náš zápas na US Open 2020, kde to bylo podobné. Věděl jsem, že potřebuju něco změnit a myslím, že se mi to povedlo. Jsem moc šťastný, že jsem nakonec našel cestu k vítězství," dodal.

Šampion čtyř letošních podniků Rubljov, jenž si připsal jubilejní 50. letošní výhru, si může ve středu s předstihem zajistit postup z Červené skupiny. V dalším zápase narazí na lepšího z dnešního večerního duelu mezi Novakem Djokovičem a Stefanosem Tsitsipasem (PREVIEW).

Bývalému lídrovi žebříčku Medveděvovi k úspěšnému vstupu do letošního ročníku akce pro osm nejlepších tenistů sezony nepomohlo ani 24 es. Šestadvacetiletý Rus navíc pokračuje v celoročním trápení, které začalo po zahození jasného náskoku ve finále lednového Australian Open. Do Turína dorazil pouze se dvěma tituly, coby až pátý hráč světa a po nečekané porážce s Alexem de Minaurem v pařížské hale Bercy.