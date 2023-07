Djokovič pokračuje v útoku na Courtovou a Federera. Ve Wimbledonu odehraje 35. grandslamové finále

Novak Djokovič začal sezonu nejlepším možným způsobem, po generálce v Adelaide ovládl navzdory zranění hamstringu podesáté Australian Open a vyrovnal v počtu grandslamových trofejí tehdejšího rekordmana Rafaela Nadala. Jeho vítězná série trvající z konce předchozí sezony se zastavila až na čísle 20 a na antukových přípravných akcích se mu vůbec nedařilo. To mu však nezabránilo vylepšit na pařížské cihle mužský rekord.

V All England Clubu nadále útočí na kalendářní Grand Slam, od nějž ho v roce 2021 dělila jediná výhra, a také vyrovnání absolutního rekordu v počtu grandslamových vavřínů (Margaret Courtová) a rekordmana nejslavnějšího turnaje Rogera Federera. Sedminásobný šampion a vítěz posledních čtyř ročníků Wimbledonu ztratil po cestě do finále pouhé dva sety.

Ačkoli měl s debutantem v semifinále majorů Jannikem Sinnerem pod zataženou střechou plné ruce práce a musel se vyrovnat s kontroverzním trestným fiftýnem za vyrušení soupeře během výměny a také napomenutím za překročení času, italskému mladíkovi sadu nepovolil (v loňském čtvrtfinále otáčel stav 0:2 na sety). "Trestný fiftýn mohl změnit momentum zápasu. Byl jsem poté velmi nervózní. Tohle se mi ještě nikdy nestalo. Nemyslím si, že jsem tím soupeře vyrušil."

Rodák z Bělehradu opět ukázal svou sílu v klíčových momentech, v utkání odvrátil všech šest brejkbolových hrozeb včetně dvou setbolů a v úvodních dvou dějstvích vždy jednou prorazil podání soupeře. Pevnější nervy měl i v závěrečné zkrácené hře, v níž od stavu 1:3 získal šest ze sedmi bodů.

Na grandslamech zvládl už 15 tie-breaků v řadě, čímž nadále vylepšuje vlastní rekord. Tím předchozím bylo číslo 12, které překonal v osmifinálové bitvě rozložené do dvou dnů se skvěle servírujícím Hubertem Hurkaczem.

The streak continues... @DjokerNole defeats Jannik Sinner 6-3, 6-4, 7-6(4) to reach his ninth #Wimbledon final pic.twitter.com/mAGLUmVhOr

Stále tak platí, že na centrálním dvorci na londýnském pažitu neprohrál už přes 10 let, naposledy ve finále ročníku 2013 s domácí hvězdou Andym Murraym. Jeho vítězná série na tomto kurtu je nyní na čísle 45. Ve Wimbledonu vyhrál už 34 zápasů v řadě a na grandslamech posledních 27 duelů. V pátek absolvoval své 401. utkání na podnicích velké čtyřky, více odehráno mají jen Federer (429) a Serena Williamsová (423).

Postupem do 46. grandslamového semifinále vyrovnal rekordmana open éry Federera a 35. účastí ve finále majorů (letošní Wimbledon je jeho 71. vystoupením) posunul vlastní mužský rekord a překonal Chris Evertovou, s níž se dělil o první místo.

ANOTHER RECORD BROKEN!



Novak Djokovic defeats Jannik Sinner in straight sets and now holds the record for most singles' Grand Slam finals.



35 – DJOKOVIC

34 – Evert

33 – S. Williams

32 – Navratilova

31 – Graf

31 – Federer

30 – Nadal



#Wimbledon pic.twitter.com/dxTMQbkEvj