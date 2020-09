Djokovič porazil Schwartzmana a v Římě získal rekordní 36. trofej z Masters

Novak Djokovič letos v Římě nemusel čelit žádnému soupeři z Top 10 a příznivého losu využil. V pěti zápasech první hráč světa ztratil set pouze ve čtvrtfinále s německým outsiderem Dominikem Köpferem, se Salvatorem Carusem, Filipem Krajinovičem, Casperem Ruudem a v dnešním finále i s Diegem Schwartzmanem si poradil 2-0 na sety.



Srbský favorit sice vstoupil do finále mizerně a po dvou ztracených servisech prohrával 0-3, ale vývoj otočil a sadu získal 7-5. I druhé dějství začal prohraným podání, povedl se mu však okamžitý rebrejk a od stavu 3-3 ztratil už jen jednu výměnu.



33letý Djokovič hrál finále v Římě už podesáté a popáté poprvé od roku 2015 v něm dokázal triumfovat. Po srpnovém triumfu na Western & Southern Open v New Yorku si připsal rekordní 36. titul z turnajů Masters 1000 a celkově 81. titul v kariéře.



Letos Djokovič odehrál 32 zápasů a jedinou porážku utrpěl jen v osmifinále US Open po diskvalifikaci za neúmyslné nastřelení lajnové rozhodčí míčkem. Ještě před koronavirovou pauzou slavil triumfy na ATP Cupu, na Australian Open a v Dubaji.



"I v mém věku je každý titul stále stejně krásný. Možná si jich vážím ještě víc, protože čelím skvělým soupeřům, kteří nemají co ztratit a touží po úspěchu," řekl Djokovič.







Osmadvacetiletý Argeninec Schwartzman hrál ve finále turnaje Masters 1000 poprvé v kariéře, triumfem však životní jízdu nezakončil. V italské metropoli si alespoň na 18. pokus připsal premiérový skalp hráče Big 3, když ve čtvrtfinále přehrál po skvělém výkonu chybujícího Rafaela Nadala.



"Momentálně jsem smutný, porážka bolí. Věřil jsem že bych mohl najít cestu k vítězsství," komentoval Schwartzman, jenž prohrál i čtvrtý vzájemný duel. "Ale jednou budu na tenhle turnaj rád vzpomínat, protože jsem tady hrál opravdu skvěle, získal skalp Rafy a zahrál si první velké finále. Jen škoda, že tu nemohlo být více diváků."

• ATP MASTERS 1000 ŘÍM •

Itálie, antuka, 3.854.000 dolarů

pondělní výsledky (21. 09. 2020) • Dvouhra - finále • Djokovič (1-Srb.) - Schwartzman (8-Arg.) 7-5 6-3