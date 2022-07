Djokovič pošesté v kariéře otočil z 0-2 na sety a po výhře nad Sinnerem je v semifinále

WIMBLEDON - Novak Djokovič teprve pošesté v kariéře otočil zápas ze stavu 0-2 na sety. Ve Wimbledonu 35letý Srb zdolal 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 o patnáct let mladšího Itala Jannika Sinnera, svou neporazitelnost na trávě v All England Clubu protáhl na 26 utkání a jako první postoupil do semifinále. V něm šestinásobný šampion čeká na vítěze duelu Goffin-Norrie.

Novak Djokovič loni prohrál finále US Open a přišel o zkompletován kalendářního grandslamu. Letos kvůli chybějícímu očkování proti Covidu-19 přišel o start na Australian Open a na Roland Garros vypadl ve čtvrtfinále s Rafaelem Nadalem. Právě Španěl vyhrál oba letošní grandslamy a na kontě má rekordních 22 grandslamových titulů, už o dva více než o rok mladší Srb.



35letý Djokovič se nyní snaží načít třetí desítku grandslamových triumfů ve Wimbledonu, kde získal 6 ze svých 20 grandslamových trofejí. Poprvé triumfoval v sezoně 2011, od roku 2014 pak ovládl 5 ze 7 ročníků. Od té doby vyhrál 46 ze 48 utkání, po využití mečbolu ho zdolal jen Američan Sam Querrey.



Poslední vítězství přidal v dnešním čtvrtfinále proti Janniku Sinnerovi. S 20letým Italem sice prohrál první dva sety, ale pak dokázal přepnout na vyšší level a vývoj bez větších potíží otočil. Nakonec zvítězil po 3 hodinách a 35 minutách hry 5-7 2-6 6-3 6-2 6-2 a vyhrál i druhý vzájemný duel.



"Jannik dnes neskutečně bojoval. Určitě bude mít ještě spoustu šancí tyhle zápasy vyhrávat, bude dlouho roky stabilním hráčem Top 10," chválil Djokoviče svého soupeře.



"On byl první dva sety jasně lepší. Já pak odešel do šatny a před zrcadlem si promluvil sám se sebou. Někdy je nutné takto získat sílu fyzickou i mentální, když dojde k určité kombinaci situací a soupeři se extrémně daří. Zkrátka uklidnit se," přiznal rodák z Bělehradu.



Zápas na tří vítězné sety, v němž prohrával 0-2, Djokovič vyhrál teprve pošesté v kariéře, z toho potřetí ve Wimbledonu. V minulosti to pak nakonec třikrát dotáhl až ke grandslamovému triumfu. Bilanci v pětisetových zápasech vylepšil na 36-10.



Djokovič ve Wimbledonu startuje posedmnácté v kariéře, z posledních jedenácti startů podeváté nechybí v semifinále. Svou neporazitelnost na trávě v All England Clubu prodloužil na 26 utkání. Naposledy prohrál v roce 2017, kdy vzdal čtvrtfinále s Tomášem Berdychem. Celkově na wimbledonské trávě vyhrál 85 utkání, více výher má jen Roger Federer (105).







Sinner hrál čtvrtfinále grandslamu potřetí v kariéře, ale stejně jako na Roland Garros 2020 a Australian Open 2022 se mezi kvarteto nejlepších neprodral. Vedení 2-0 na sety neudržel podruhé v kariéře, poprvé náskok promrhal předloni v prvním kole US Open proti Karenu Chačanovovi.



O finále 32. grandslamové finále, z toho 13. ve Wimbledonu, si zahraje s Belgičanem Davidem Goffinem, nebo domácím Cameronem Norriem. Oba usilují o premiérové grandslamové semifinále