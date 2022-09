Djokovič přiznal potíže se zápěstím. Pauzu zatím neplánuje a chce hrát i Turnaj mistrů

Pětatřicetiletý vítěz 21 grandslamových titulů připustil, že potíže mohly pramenit z dlouhé turnajové pauzy. Djokovič musel vynechat sezonu na amerických betonech, protože bez očkování proti koronaviru nemohl přicestovat do USA. Přišel i o závěrečný grandslam sezony US Open a na Laver Cupu se představil poprvé od červencového triumfu ve Wimbledonu.

"Abych byl upřímný, zápěstí mě trápilo posledních čtyři pět dní. Měl jsem to pod kontrolou, ale dva zápasy v sobotu si patrně vybraly svou daň. Dneska (v neděli) to nebylo snadné, nemohl jsem podávat tak rychle nebo přesně, jak bych chtěl. To ovlivnilo celý zápas," uvedl po porážce s Augerem-Aliassimem.

Nyní doufá, že potíže, které mohlo způsobit přetížení, zase rychle odezní. "Mohlo to být tím, že jsem tři měsíce pořádně nehrál v kombinaci s podmínkami tady, kde byly míče hodně velké a pomalé. Musíte pořád hodně pracovat zápěstím a možná proto mě to začalo bolet," řekl.

Jako hlavní cíl pro závěr sezony si Djokovič stanovil start na Turnaji mistrů. Tento týden by se měl představit v Tel Avivu, poté v Kazachstánu a na konci října na Masters v Paříži. Díky wimbledonskému triumfu má místo na závěrečném elitním turnaji pro osmičku nejlepších hráčů roku jistou, pokud bude v elitní dvacítce v letošní race, nyní je v hodnocení sezony patnáctý. Jistotu startu v Turíně mají na základě letošního pořadí Španělé Carlos Alcaraz a Rafael Nadal.