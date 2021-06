Djokovič s Gómezem na Mallorce postoupili do finále. O titul ale kvůli zranění Španěla hrát nebudou

Obhájce titulu Novak Djokovič měl blízko k tomu, aby mohl přijet do Wimbledonu jako čerstvý vítěz ve čtyřhře. Na trávě na Mallorce, kde absolvuje neobvyklou generálku na tenisový grandslam v All England Clubu, se dostal spolu s domácím Carlosem Gómezem do finále, kvůli zranění kotníku španělského partnera ale nakonec do utkání o titul nenastoupí.