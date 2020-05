Djokovič tajil, že může každý den trénovat. Nechtěl jsem nikoho rozčílit

První tenisovou obětí koronaviru byl podnik v kalifornském Indian Wells a vůbec nebylo jisté, co se bude dít dál. Djokovič nezamířil domů do Bělehradu, ale na návštěvu svého bratra Marka, který žije ve španělské Marbelle. V resortu nakonec strávil dva měsíce, než se mohl přesunout domů do Bělehradu.

A při svém pobytu ve Španělsku měl velkou výhodu oproti svým soupeřům. "Na rozdíl od mnoha hráčů jsem měl možnost trénovat skoro každý den, protože jsme bydleli v domě se soukromým kurtem," svěřil se 17násobný grandslamový šampion po návratu do Bělehradu. "Raději jsem na sociální sítě nedával žádné klipy z mých tréninků, nechtěl jsem ostatní hráče rozčílit," dodal.

Nyní Djokovič vyhlíží start Adria Tour, turnajové minisérie v zemích na Balkáně, kterou zorganizoval. "Cítím se fit a v dobré formě, takže se na turnaje těším. Bylo by skvělé, kdyby mohli přijít i fanoušci, uvidíme."

Hrát by se mělo od 13. června do 5. července, po startu v Bělehradu by turné mělo zavítat do Chorvatska, Černé Hory a skončit v bosenské Banja Luce. Výtěžek turnajů půjde na dobročinné účely. Zúčastnit by se dále měli například Dominic Thiem, Grigor Dimitrov a Alexander Zverev.