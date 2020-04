Djokovič v prohlášení vysvětlil svůj postoj k případnému povinnému očkování, názor nezměnil

Rodák z Bělehradu svůj postoj k případnému očkování sdílel během živého vysílání na Instagramu. Djokovičova slova o odmítání očkování nepotěšila srbského virologa Predraga Kona, jenž je členem vládního krizového štábu proti šíření koronaviru. Proto se aktuální světová jednička rozhodla svůj postoj blíže vysvětlit prostřednictvím tiskového prohlášení.

"Osobně jsem proti očkování a nechci, aby mě někdo nutil ho podstoupit jen kvůli cestování. Když bude očkování povinné, budu se muset rozhodnout. Tak se teď cítím a nevím, jestli se můj postoj změní."

"Mnoho tenistů i sportovců se na mě obrátilo a chtělo můj názor na celou tuhle situaci. Já jsem jim svůj pohled na věc sdělil, protože na to mám právo. Navíc si myslím, že bych měl upozorňovat na důležitá témata, která se týkají našeho sportu."

"Abych byl upřímný, tak jsem stejně jako všichni zmatený. I když všichni máme přístup ke zdrojům a informacím, pořád váhám nad tím, co je vlastně to nejlepší řešení."

"Moje práce obnáší spoustu cestování. Někteří říkají, že pro nás, kteří hodně cestují, by byla vakcína, jež je stále ve vývoji, povinná. Rád bych proto znovu zdůraznil, že v tenhle moment nemáme dostatek informací. Nevíme, jestli přijdou nějaká nová opatření a jaká z nich budou přijata, jestli se budeme moci rozhodnout ohledně očkování, nebo to bude povinné pro všechny..."

"Rád bych znal všechny detaily o celém procesu, abych se mohl správně rozhodnout. Mým cílem je duševní pohoda a celý zbytek života se chci učit vše o těle a možnosti, jak dostat náš organismus do té nejlepší formy, v níž bude moci čelit hrozbám jako je COVID-19. Chci vyjádřit svůj největší respekt všem zdravotníkům za to, že podporují ty, kteří to nejvíce potřebují."

"Nejsem odborník, ale chci mít tu možnost se rozhodnout, co je nejlepší pro mé tělo. Proto jsem se ještě nerozhodl a budu dál hledat všemožné informace na toto téma, protože je důležité a ovlivňuje nás všechny."