Djokovič ve Vídni navýšil náskok na postu světové jedničky

Novak Djokovič vynechá pařížské Masters, kde měl obhajovat titul, a proto letos nemůže získat žádné body, a zúčastnil se raději akce ATP 500 ve Vídni. A srbský tenista uhrál, co potřeboval. Postup do čtvrtfinále by mu měl stačit na to, aby sezonu zakončil jako světová jednička, což by se mu povedlo pošesté v kariéře a vyrovnal by tím rekord Peta Samprase.

Na druhého Rafaela Nadala má v tuto chvíli náskok 1 980 bodů a Nadalovi už nepomohou ani případné triumfy na Masters v Paříži a na Turnaji mistrů (bez porážky). Hovoří se však o tom, že by Španěl mohl startovat ještě na menším podniku v Sofii.

Andrej Rubljov ve Vídni potvrdil status nejlepšího letošního hráče na turnajích ATP, po domácím Petrohradu ovládl i rakouskou halu a získal již pátý letošní a celkově sedmý titul. V žebříčku zůstává 23letý Rus na osmém místě, ovšem výrazně ukrojil velký náskok sedmého Alexandera Zvereva. Poražený finalista Lorenzo Sonego, který se do hlavní soutěže dostal jako lucky loser a senzačně vyřadil Djokoviče, poskočil na 32. pozici a je nejvýše v kariéře.

Na souběžně hrané akci v Nur-Sultanu si pro svůj premiérový titul došel 31letý John Millman a polepšil si o sedm příček na 38. místo. O dvě pozice před ním figuruje jeho finálový soupeř Adrian Mannarino, jenž si v kazašské hale svou finálovou bilanci zhoršil na 1-9.

Finalisté posledních turnajů

8. (8.) Rubljov (Rus.), Vídeň vítěz

32. (42.) Sonego (It.), Vídeň finalista

36. (39.) Mannarino (Fr.), Nur-Sultan finalista

38. (45.) Millman (Austr.), Nur-Sultan vítěz

Největší skoky v první stovce

↑ 86. (111.) Anderson (JAR)

↓ vzhledem k momentálnímu žebříčkovému systému jsou změny nevýrazné

Skok do první stovky

86. (111.) Anderson (JAR)

99. (101.) Sugita (Jap.)

Vypadnutí z první stovky

101. (99.) Učijama (Jap.)

102. (100.) Carballés (Šp.)