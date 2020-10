Djokovič ve Vídni odvracel setboly i proti Čoričovi. Post jedničky na konci sezony má takřka jistý

ATP VÍDEŇ - Novak Djokovič ve Vídni porazil i svého druhého soupeře 7-6 6-3 poté, co v tie-breaku prvního setu čelil setbolu. V souboji s Chorvatem Bornou Čoričem odvrátil dokonce čtyři a nakonec po více než dvou hodinách vybojoval postup do čtvrtfinále. To mu dává jistotu, že pokud Rafael Nadal nepřijme divokou kartu na menší turnaj do Sofie, pošesté v kariéře přezimuje jako světová jednička.