Djokovič ve Wimbledonu zastavil Shapovalova. V 30. grandslamovém finále si zahraje o rekordní 20. titul

WIMBLEDON - Novak Djokovič drží letošní grandslamovou neporazitelnost. Šampion z Melbourne a Paříže si o titul zahraje také na trávě v londýnském All England Clubu, kde si dnes poradil s Kanaďanem Denisem Shapovalovem a postoupil do jubilejního 30. grandslamového finále. O 20. triumf, kterým by vyrovnal rekord Rogera Federera a Rafaela Nadala, se ve Wimbledonu utká s Italem Matteem Berrettinim.

Novak Djokovič letos na grandslamech vyhrál všech 20 zápasů. V únoru ovládl Australian Open, v červnu vyhrál French Open a nyní ve Wimbledonu postoupil již do finále.



34letý Srb sice hned v úvodu turnaje ztratil set s domácím Jackem Draperem, ale od té chvíle už ani jednou nezaváhal a vyhrál 18 setů v řadě. Dnes si poradil 7-6 7-5 7-5 s Kanaďanem Denisem Shapovalovem a vedení ve vzájemné bilanci zvýšil na 7-0.

Statistiky zápasu

Djokovič - Shapovalov 8 esa 5 5 dvojchyby 6 61 %

1. podání 'in' 67 %

81 %

úsp. 1. podání 79 %

57 %

úsp. 2. podání 42 %

33 winnery 40 15 nevyn. chyby 36 28/33 hra na síti 30/39 3/10 brejkboly 1/11 116 celkem bodů 104 čas: 2:44

Především v prvním setu to ale Djokovič neměl vůbec lehké. Agresivně hrající Shapovalov se už ve třetím gamu dostal do brejku a za stavu 5-3 podával na zisk sady. Jenže v klíčových momentech netrefil kurt, o náskok přišel a v tie-breaku dějství ztratil.



V dalším průběhu měl kanadský tenista celkem osm šancí na brejk, ale využít nedokázal ani jednu z nich. Srbovi vždy jeden zisk podání kanadského leváka, kterému odvrátil 10 z 11 brejkbolů. Djokovič trpělivě čelil ranám kanadského leváka a čekal na jeho nevynucené chyby - těch soupeř udělal více než dvakrát tolik (36:15). Za stavu 5-5 vždy udeřil klíčovým brejkem a zápas dopodával čistou hrou.



"Nemyslím, že by výsledek 3-0 odpovídal průběhu. V prvním setu byl Denis lepším hráčem, podával na zisk setu a měl více šancí. Zaslouží si velký potlesk nejen za dnešní výkon, ale za celé dva týdny. Dnes to pro něj byl emotivní konec, ale v budoucnu o něm ještě hodně uslyšíme," řekl v pozápasovém rozhovoru Djokovič, který vyhrál 16. z posledních 17 zápasů v semifinále grandslamů.







Ve svém jubilejním 30. grandslamovém finále může Djokovič přidat do sbírky 20. titul, čímž by vyrovnal rekordní bilanci Švýcara Rogera Federera a Španěla Rafaela Nadala. Ve Wimbledonu se prodral do 7. finále a útočit v něm bude na 6. titul, z toho třetí v řadě.



"Tenhle turnaj je pro mě nejlepší na světě. V každém utkání se tady snažím dostat ze sebe maximum, a když na tenhle dvorec vstoupím, chci vždycky vyhrát," řekl Djokovič, který čím dál více zvyšuje šanci na zisk ojedinělého kalendářního Grandslamu. "Grandslamy jsou pro mě teď nejvíc a bude to pro mě čest, když budu ve svém milovaném sportu psát historii."

Most @Wimbledon singles finals (W-L) - All-time@RogerFederer 12 (8-4)

Pete Sampras 7 (7-0)@DjokerNole 7 (5-1)@TheBorisBecker 7 (3-4)

Arthur Gore 7 (3-4) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 9, 2021

Most #GrandSlam singles finals (W-L) - All-time@RogerFederer 31 (20-11)@DjokerNole 30 (19-10)@RafaelNadal 28 (20-8)

Ivan Lendl 19 (8-11)

Pete Sampras 18 (14-4) — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 9, 2021



V nedělním finále Djokovič narazí na Itala Mattea Berrettiniho, s nímž vyhrál oba vzájemné zápasy. Naposledy ho porazil letos ve čtvrtfinále French Open, což pro soupeře byla jeho poslední porážka.



Pětadvacetiletý Berrettini v prvním semifinále porazil Poláka Huberta Hurkacze, poprvé v kariéře postoupil do finále grandslamu a stal se prvním Italem ve finále wimbledonské dvouhry mužů.

.@DjokerNole is 5-1 in @Wimbledon finals:

2019 - d. Federer

2018 - d. Anderson

2015 - d. Federer

2014 - d. Federer

2013 - l. to Murray

2011 - d. Nadal — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) July 9, 2021