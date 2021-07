Berrettini postoupil poprvé do finále grandslamu. Ve Wimbledonu si ho zahraje jako první Ital v historii

WIMBLEDON - Matteo Berrettini v semifinále Wimbledonu porazil 6-3 6-0 6-7 6-4 Poláka Huberta Hurkacze a poprvé postoupil do finále grandslamu. Na londýnské trávě si o grandslamový titul ze dvouhry mužů zahraje jako první tenista z Itálie. Nedělním soupeřem 25letého Itala bude pětinásobný šampion a světová jednička Srb Novak Djokovič, nebo Denis Shapovalov z Kanady.

Matteo Berrettini si s Hubertem Hurkaczem poradil za dvě hodiny a 39 minut. Jedinou slabší chvíli si vybral v tie-breaku třetího setu, ale hned v úvodu čtvrté sady sebral soupeři podání a dotáhl zápas do vítězného konce.

25letý Ital během zápasu nepřišel ani jednou o servis. Nastřílel 60 winnerů včetně 22 es a spáchal pouze 18 nevynucených chyb.

Statistiky zápasu

Berrettini - Hurkacz 22 esa 5 1 dvojchyby 1 63 %

1. podání 'in' 57 %

86 %

úsp. 1. podání 68 %

61 %

úsp. 2. podání 50 %

60 winnery 27 18 nevyn. chyby 26 16/25 hra na síti 48/43 6/10 brejkboly 0/2 127 celkem bodů 97 čas: 2:37

"Nevím, co říct... Myslím, že mi to dojde až za pár hodin," řekl v rozhovoru na kurtu první italský finalista v historii Wimbledonu. "Vím, že jsem odehrál skvělý zápas, ale o tomhle jsem nikdy ani nesnil. Bylo to prostě moc i na sen," dodal.

Dosavadním maximem pětadvacetiletého Itala na grandslamech bylo semifinále z předloňského US Open. Na nedávném Roland Garros došel devátý hráč světového žebříčku do čtvrtfinále.

Berrettiniho postup do finále však není až takovým překvapením, protože v červnu dokázal jako první debutant od Borise Beckera v roce 1985 získat titul na trávě v Queen's Clubu. Nyní tak neprohrál už 11 zápasů v řadě, v žádném z nich však nenarazil na papírového favorita.

Čtyřiadvacetiletý Hurkacz měl před letošním ročníkem na kontě jen šest vítězných zápasů na trávě (včetně kvalifikace) a na grandslamech bylo jeho maximem jediné třetí kolo. Senzační vítěz letošního Masters 1000 v Miami ale v All England Clubu vyřadil světovou dvojku Daniila Medveděva z Ruska a či osminásobného šampiona Švýcara Rogera Federera a jako Polák v historii si zahrál grandslamové semifinále.